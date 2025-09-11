https://crimea.ria.ru/20250911/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--v-probke-bolshe-700-mashin-1149364998.html

Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин

Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин

У Крымского моста сейчас продолжает кратно расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T10:14

2025-09-11T10:14

2025-09-11T10:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает кратно расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час. При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

