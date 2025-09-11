Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию

https://crimea.ria.ru/20250911/novyy-politicheskiy-tsikl-gossovet-kryma-otkryl-tretyu-sessiyu-1149371564.html
2025-09-11T13:32
2025-09-11T13:32
2025-09-11T14:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма. Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития."Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны", - отметил он.По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Госсовет Крыма открыл третью сессию третьего созыва
13:32 11.09.2025 (обновлено: 14:11 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.
"Первостепенной задачей для парламентариев остается обеспечение нормативной базой исполнительной власти и принятие бюджета республики на 2026 год", - написал он в своем ТГ-канале.
Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма.
Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития.
"Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны", - отметил он.
По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.
