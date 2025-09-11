Рейтинг@Mail.ru
Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию - РИА Новости Крым, 11.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250911/novyy-politicheskiy-tsikl-gossovet-kryma-otkryl-tretyu-sessiyu-1149371564.html
Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию
Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию
С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T13:32
2025-09-11T14:11
госсовет рф
крым
новости крыма
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/49/1118164968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_370177f8d20a35a6d5ff2524ead7922a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма. Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития."Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны", - отметил он.По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.
https://crimea.ria.ru/20250911/rezhisser-mikhalkov-i-kosmonavt-tsibliev-stali-pochetnymi-grazhdanami-kryma-1149372728.html
крым
госсовет рф, крым, новости крыма, владимир константинов
Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию

Госсовет Крыма открыл третью сессию третьего созыва

13:32 11.09.2025 (обновлено: 14:11 11.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание госсовета Крыма весна
Здание госсовета Крыма весна - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.
"Первостепенной задачей для парламентариев остается обеспечение нормативной базой исполнительной власти и принятие бюджета республики на 2026 год", - написал он в своем ТГ-канале.
Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма.
Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития.
"Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны", - отметил он.
По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.
Госсовет РФКрымНовости КрымаВладимир Константинов
 
