Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. С открытием третьей сессии Государственного Совета Крым вступает в новый политический цикл. В этот период необходимо решить ряд важных вопросов. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Он почеркнул, что основной финансовый документ формируется в непростых условиях СВО, но в нем сохраняется тенденция комплексного развития Крыма. Владимир Константинов также рассказал, что за время парламентских каникул представители крымской власти посетили ряд субъектов России, оценив их уровень развития."Полуостров значительно улучшил свои позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов нашей страны", - отметил он.По его словам, депутаты продолжат формировать законодательные инициативы для представления их в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации, Совета законодателей России и других авторитетных, эффективных площадок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

