Новое землетрясение произошло в Турции – что известно

Новое землетрясение произошло в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Новое землетрясение произошло в Турции – что известно

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.

2025-09-11T11:59

2025-09-11T11:59

2025-09-11T11:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.Также, по информации сейсмологов, утром в четверг серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,3 баллов зарегистрирована на Камчатке. В данном случае тоже нет данных о разрушениях и жертвах.9 сентября землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Краснодарском крае. 7 сентября серию землетрясений магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском море

