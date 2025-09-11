Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii--chto-izvestno-1149369739.html
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T11:59
2025-09-11T11:49
турция
землетрясение
сейсмология
стихия
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.Также, по информации сейсмологов, утром в четверг серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,3 баллов зарегистрирована на Камчатке. В данном случае тоже нет данных о разрушениях и жертвах.9 сентября землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Краснодарском крае. 7 сентября серию землетрясений магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском море
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение, сейсмология, стихия, происшествия, в мире, новости
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

11:59 11.09.2025
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 5:24 по всемирному времени (8:24 – по московскому). Очаг залегал на глубине 11 километров, в 46 километрах к северо-западу от города Кырыккале с населением 211 тысяч человек и в 18 км к северу от 12-тысячного Каледжика.
О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.
Также, по информации сейсмологов, утром в четверг серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,3 баллов зарегистрирована на Камчатке. В данном случае тоже нет данных о разрушениях и жертвах.
9 сентября землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Краснодарском крае. 7 сентября серию землетрясений магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
 
ТурцияЗемлетрясениеСейсмологияСтихияПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
10:14Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин
10:06В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
09:38В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
09:22Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
09:17Ученые рассказали о росте активности Солнца
08:19Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
07:5517 беспилотников сбиты над Россией
07:44Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
07:19Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
07:06Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
06:41Сражение у Тендровской косы – инфографика
06:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Лента новостейМолния