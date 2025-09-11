https://crimea.ria.ru/20250911/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii--chto-izvestno-1149369739.html
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T11:59
2025-09-11T11:59
2025-09-11T11:49
турция
землетрясение
сейсмология
стихия
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Турции утром в четверг. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.О пострадавших и разрушениях к этому времени не сообщается.Также, по информации сейсмологов, утром в четверг серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,3 баллов зарегистрирована на Камчатке. В данном случае тоже нет данных о разрушениях и жертвах.9 сентября землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Краснодарском крае. 7 сентября серию землетрясений магнитудой до 5 баллов регистрировали в Турции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаЗемлетрясение в Турции: есть ли риски для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском море
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, землетрясение, сейсмология, стихия, происшествия, в мире, новости
Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1