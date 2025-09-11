Рейтинг@Mail.ru
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
В городе Саки в Крыму мать ребенка с инвалидностью 12 лет не может получить жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму мать ребенка с инвалидностью 12 лет не может получить жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что женщина с 2013 года состоит на учете как нуждающаяся в обеспечении жилыми помещениями, однако квартиру до сих пор не получила.По данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.Ранее Бастрыкин потребовал решить жилищный вопрос семьи из Евпатории, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью. Отмечается, что крымчане не могут получить положенную им квартиру 29 лет.
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, уголовный кодекс, новости крыма, общество
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму

В Крыму семье с ребенком-инвалидом 12 лет не дают жилье – Бастрыкин поручил возбудить дело

14:07 11.09.2025 (обновлено: 15:25 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДом под заселение
Дом под заселение - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму мать ребенка с инвалидностью 12 лет не может получить жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина с 2013 года состоит на учете как нуждающаяся в обеспечении жилыми помещениями, однако квартиру до сих пор не получила.
"Женщина с дочерью вынуждены проживать в квартире ее родителей. Отец заявительницы, являющийся инвалидом 1 группы, в 1988 году также включен в специализированную очередь, однако мер к реализации его прав не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли", - говорится в сообщении СК.
По данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.
Ранее Бастрыкин потребовал решить жилищный вопрос семьи из Евпатории, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью. Отмечается, что крымчане не могут получить положенную им квартиру 29 лет.
