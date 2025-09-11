Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250911/mat-rebenka-invalida-godami-ne-mozhet-poluchit-zhile-v-krymu-1149373296.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму мать ребенка с инвалидностью 12 лет не может получить жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что женщина с 2013 года состоит на учете как нуждающаяся в обеспечении жилыми помещениями, однако квартиру до сих пор не получила.По данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.Ранее Бастрыкин потребовал решить жилищный вопрос семьи из Евпатории, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью. Отмечается, что крымчане не могут получить положенную им квартиру 29 лет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СКУгроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в КрымуМногодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья
14:07 11.09.2025 (обновлено: 15:25 11.09.2025)