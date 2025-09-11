Рейтинг@Mail.ru
Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
Два общежития капитально отремонтируют в Керченском морском техническом колледже (КМТК) до лета 2026-го года. В обновленных комнатах будут располагаться больше... РИА Новости Крым, 11.09.2025
КЕРЧЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Два общежития капитально отремонтируют в Керченском морском техническом колледже (КМТК) до лета 2026-го года. В обновленных комнатах будут располагаться больше 400 иногородних студентов. Одно здание уже готово, передает корреспондент РИА Новости Крым.Один из корпусов КМТК уже готов. Ремонт здесь закончили летом этого года. Около 150 первокурсников уже живут в обновленных комнатах. Больше половины из них приехали в город-герой на обучение из других регионов России.Условия современные и комфортные, делятся впечатлениями студенты. Во время ремонта заменили все инженерные коммуникации, обустроили кухни, душевые и санузлы. Сделали косметический ремонт в каждой комнате. Обновили медпункт."В медицинском кабинете у нас также полное обновление. Здесь есть все для оказания неотложной помощи. Условия соответствуют всем современным требованиям", – рассказала медицинский сотрудник.Общежитий в КМТК два. Оба не ремонтировались с 90-х годов прошлого столетия. К ремонту второго корпуса строители уже приступили. Выполнили четверть от запланированного объема.Средства для ремонта предусмотрены в рамках нацпроекта "Образование". Всего на капитальное обновление общежитий КМТК выделено около 180 миллионов рублей. В планах у колледжа - ремонтные работы и в самих учебных корпусах.Ранее сообщалось, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровья, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.
новости, керчь, студенческие общежития, новости крыма, образование в крыму и севастополе, фото
Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов

В Керченском морском техническом колледже обновят общежития для 400 иногородних студентов

14:45 11.09.2025 (обновлено: 14:48 11.09.2025)
 
КЕРЧЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Два общежития капитально отремонтируют в Керченском морском техническом колледже (КМТК) до лета 2026-го года. В обновленных комнатах будут располагаться больше 400 иногородних студентов. Одно здание уже готово, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Один из корпусов КМТК уже готов. Ремонт здесь закончили летом этого года. Около 150 первокурсников уже живут в обновленных комнатах. Больше половины из них приехали в город-герой на обучение из других регионов России.

"Я из Новороссийска. Мы приехали на день открытых дверей, нам все показали, объяснили. И мне понравились условия этого колледжа, условия обучения и места проживания", – рассказал студент первого курса "КМТК" Егор Белоглазов.

Условия современные и комфортные, делятся впечатлениями студенты. Во время ремонта заменили все инженерные коммуникации, обустроили кухни, душевые и санузлы. Сделали косметический ремонт в каждой комнате. Обновили медпункт.
"В медицинском кабинете у нас также полное обновление. Здесь есть все для оказания неотложной помощи. Условия соответствуют всем современным требованиям", – рассказала медицинский сотрудник.
Общежитий в КМТК два. Оба не ремонтировались с 90-х годов прошлого столетия. К ремонту второго корпуса строители уже приступили. Выполнили четверть от запланированного объема.
"Здесь, в отличии от уже готового первого общежития, также обновят и фасад здания. На время ремонта никого из ребят мы выселять не будем. Они временно переезжают в другие комнаты. Обновление идет поэтапное. Так студенты сразу заселяются в отремонтированные комнаты", – рассказала директор "КМТК" Ольга Самойлович.
Средства для ремонта предусмотрены в рамках нацпроекта "Образование". Всего на капитальное обновление общежитий КМТК выделено около 180 миллионов рублей. В планах у колледжа - ремонтные работы и в самих учебных корпусах.
Ранее сообщалось, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов. Это Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровья, Институт общественных наук и международных отношений и Институт перспективных исследований.
Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
 
