Какой сегодня праздник: 11 сентября

Какой сегодня праздник: 11 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а еще одновременно отмечают День трезвости и День граненого стакана. В 1834 году 11 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была установлена Александровская колонна. В этот день родились Иосиф Кобзон и Александр Довженко.Что празднуют в миреЕжегодно 11 сентября в России отмечается один из Дней воинской славы – день победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турками в битве у мыса Тендера. 8-9 сентября 1790 года эскадра контр-адмирала Ушакова разбила силы противника, обратив их в бегство и фактически уничтожила два турецких линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору затонул еще 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.В этот же день в России отмечают День трезвости. Дата была установлена по инициативе Православной церкви в 1913 году. Датой выбрали праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. 11-го сентября верующие должны соблюдать строгий пост, в том числе не употреблять алкоголь.Так уж совпало, что 11 сентября в России отмечают День рождения граненого стакана. Считается, что в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном в 1943 году был выпущен первый стакан в дизайне Веры Мухиной. У классического "мухинского стакана" должно быть 16 граней.Еще в этот понедельник можно отметить День ожидания необъяснимого, День "Все под контролем" и День "Заправьте свою кровать". Именины у Ивана, Яна.Знаменательные события11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие Александровской колонны. Памятник воздвиг архитектор Огюст Монферран по указу императора Николая I. Монумент посвящен победе над Наполеоном. Александрийский столп открывали с размахом: сначала у его подножия прошел молебен при участии стотысячного войска, а потом – военный парад.11 сентября 2007 года Россия провела испытания авиационной бомбы объемного взрыва, которую еще назвали "папой всех бомб". По уверениям военных и СМИ, "папа" способен уничтожить все, что попадется на пути взрывной волны в радиусе 300 метров. Видео с испытанием бомбы получило огромный международный резонанс.Кто родился11 сентября 1862 года в Северной Каролине родился Уильям Сидни Портер, известный большинству под псевдонимом О`Генри. Перу признанного "мастера короткого рассказа" принадлежит 600 произведений, полное собрание его сочинений составляет 18 томов.11 сентября 1894 года родился будущий советский режиссер Александр Довженко. Имя Довженко знают во всем мире. Его картины "Звенигора", "Арсенал", "Земля" и другие стали бессмертными шедеврами. А новаторские методы монтажа и работы с кадром оказали огромное влияние на весь мировой кинематограф,В 1900 году 11 сентября на свет появился Семен Алексеевич Лавочкин, создатель легендарных самолетов Ла и ЛаГГ. Его детище Ла-7 считается лучшим истребителем времен Второй мировой войны. Именно на этой машине известный советский летчик, уроженец Крыма Амет-Хан Султан участвовал во взятии Берлина и принял свой последний воздушный бой с немецким FW-190, из которого вышел победителем.В этот день в 1937 году родился Иосиф Давыдович Кобзон, советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, Герой труда РФ, Народный артист СССР и Герой Донецкой Народной Республики. В детстве он увлекался не музыкой, а спортом, и показывал серьезные успехи в боксе. Правда, до первого нокаута, после которого решил бросить физкультуру.Еще в этот день родились советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, основатель самой известной в стране финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, американский музыкант Moby (Ричард Мелвилл Холл).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

