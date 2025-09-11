Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/kakoy-segodnya-prazdnik-11-sentyabrya-1131174015.html
Какой сегодня праздник: 11 сентября
Какой сегодня праздник: 11 сентября - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Какой сегодня праздник: 11 сентября
В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а еще одновременно отмечают День трезвости и День граненого стакана. В 1834 году 11... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T00:00
2025-09-11T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1a/1122772020_0:284:2047:1435_1920x0_80_0_0_56efa0358aecc2432b3425ceadf99c03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а еще одновременно отмечают День трезвости и День граненого стакана. В 1834 году 11 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была установлена Александровская колонна. В этот день родились Иосиф Кобзон и Александр Довженко.Что празднуют в миреЕжегодно 11 сентября в России отмечается один из Дней воинской славы – день победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турками в битве у мыса Тендера. 8-9 сентября 1790 года эскадра контр-адмирала Ушакова разбила силы противника, обратив их в бегство и фактически уничтожила два турецких линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору затонул еще 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.В этот же день в России отмечают День трезвости. Дата была установлена по инициативе Православной церкви в 1913 году. Датой выбрали праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. 11-го сентября верующие должны соблюдать строгий пост, в том числе не употреблять алкоголь.Так уж совпало, что 11 сентября в России отмечают День рождения граненого стакана. Считается, что в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном в 1943 году был выпущен первый стакан в дизайне Веры Мухиной. У классического "мухинского стакана" должно быть 16 граней.Еще в этот понедельник можно отметить День ожидания необъяснимого, День "Все под контролем" и День "Заправьте свою кровать". Именины у Ивана, Яна.Знаменательные события11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие Александровской колонны. Памятник воздвиг архитектор Огюст Монферран по указу императора Николая I. Монумент посвящен победе над Наполеоном. Александрийский столп открывали с размахом: сначала у его подножия прошел молебен при участии стотысячного войска, а потом – военный парад.11 сентября 2007 года Россия провела испытания авиационной бомбы объемного взрыва, которую еще назвали "папой всех бомб". По уверениям военных и СМИ, "папа" способен уничтожить все, что попадется на пути взрывной волны в радиусе 300 метров. Видео с испытанием бомбы получило огромный международный резонанс.Кто родился11 сентября 1862 года в Северной Каролине родился Уильям Сидни Портер, известный большинству под псевдонимом О`Генри. Перу признанного "мастера короткого рассказа" принадлежит 600 произведений, полное собрание его сочинений составляет 18 томов.11 сентября 1894 года родился будущий советский режиссер Александр Довженко. Имя Довженко знают во всем мире. Его картины "Звенигора", "Арсенал", "Земля" и другие стали бессмертными шедеврами. А новаторские методы монтажа и работы с кадром оказали огромное влияние на весь мировой кинематограф,В 1900 году 11 сентября на свет появился Семен Алексеевич Лавочкин, создатель легендарных самолетов Ла и ЛаГГ. Его детище Ла-7 считается лучшим истребителем времен Второй мировой войны. Именно на этой машине известный советский летчик, уроженец Крыма Амет-Хан Султан участвовал во взятии Берлина и принял свой последний воздушный бой с немецким FW-190, из которого вышел победителем.В этот день в 1937 году родился Иосиф Давыдович Кобзон, советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, Герой труда РФ, Народный артист СССР и Герой Донецкой Народной Республики. В детстве он увлекался не музыкой, а спортом, и показывал серьезные успехи в боксе. Правда, до первого нокаута, после которого решил бросить физкультуру.Еще в этот день родились советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, основатель самой известной в стране финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, американский музыкант Moby (Ричард Мелвилл Холл).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1a/1122772020_0:92:2047:1627_1920x0_80_0_0_1a110eb5a4567eee3cc952b95228f754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 11 сентября

Что празднуют в России и в мире 11 сентября

00:00 11.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанкПортрет адмирала Федора Федоровича Ушакова
Портрет адмирала Федора Федоровича Ушакова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России вспоминают одну из блистательных побед Ушакова, а еще одновременно отмечают День трезвости и День граненого стакана. В 1834 году 11 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была установлена Александровская колонна. В этот день родились Иосиф Кобзон и Александр Довженко.

Что празднуют в мире

Ежегодно 11 сентября в России отмечается один из Дней воинской славы – день победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турками в битве у мыса Тендера. 8-9 сентября 1790 года эскадра контр-адмирала Ушакова разбила силы противника, обратив их в бегство и фактически уничтожила два турецких линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору затонул еще 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.
В этот же день в России отмечают День трезвости. Дата была установлена по инициативе Православной церкви в 1913 году. Датой выбрали праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. 11-го сентября верующие должны соблюдать строгий пост, в том числе не употреблять алкоголь.
Так уж совпало, что 11 сентября в России отмечают День рождения граненого стакана. Считается, что в этот день на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном в 1943 году был выпущен первый стакан в дизайне Веры Мухиной. У классического "мухинского стакана" должно быть 16 граней.
Еще в этот понедельник можно отметить День ожидания необъяснимого, День "Все под контролем" и День "Заправьте свою кровать". Именины у Ивана, Яна.

Знаменательные события

11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошло торжественное открытие Александровской колонны. Памятник воздвиг архитектор Огюст Монферран по указу императора Николая I. Монумент посвящен победе над Наполеоном. Александрийский столп открывали с размахом: сначала у его подножия прошел молебен при участии стотысячного войска, а потом – военный парад.
11 сентября 2007 года Россия провела испытания авиационной бомбы объемного взрыва, которую еще назвали "папой всех бомб". По уверениям военных и СМИ, "папа" способен уничтожить все, что попадется на пути взрывной волны в радиусе 300 метров. Видео с испытанием бомбы получило огромный международный резонанс.

Кто родился

11 сентября 1862 года в Северной Каролине родился Уильям Сидни Портер, известный большинству под псевдонимом О`Генри. Перу признанного "мастера короткого рассказа" принадлежит 600 произведений, полное собрание его сочинений составляет 18 томов.
11 сентября 1894 года родился будущий советский режиссер Александр Довженко. Имя Довженко знают во всем мире. Его картины "Звенигора", "Арсенал", "Земля" и другие стали бессмертными шедеврами. А новаторские методы монтажа и работы с кадром оказали огромное влияние на весь мировой кинематограф,
В 1900 году 11 сентября на свет появился Семен Алексеевич Лавочкин, создатель легендарных самолетов Ла и ЛаГГ. Его детище Ла-7 считается лучшим истребителем времен Второй мировой войны. Именно на этой машине известный советский летчик, уроженец Крыма Амет-Хан Султан участвовал во взятии Берлина и принял свой последний воздушный бой с немецким FW-190, из которого вышел победителем.
В этот день в 1937 году родился Иосиф Давыдович Кобзон, советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, Герой труда РФ, Народный артист СССР и Герой Донецкой Народной Республики. В детстве он увлекался не музыкой, а спортом, и показывал серьезные успехи в боксе. Правда, до первого нокаута, после которого решил бросить физкультуру.
Еще в этот день родились советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, основатель самой известной в стране финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, американский музыкант Moby (Ричард Мелвилл Холл).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
23:55Советник Трампа Кирк умер после покушения
22:54В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву
22:42Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
22:22Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:48В Крыму создали туристический портал для Китая
21:31Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
21:16Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
20:56Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
20:32Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи
20:11Грузинские мастера впервые украшают храм в Крыму
19:51В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли
19:40Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
19:31На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
19:10Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
18:52Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
18:35Как Керчь готовится встречать День города
18:10Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства
Лента новостейМолния