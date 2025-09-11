https://crimea.ria.ru/20250911/kak-chasto-issleduyut-morskuyu-vodu-na-plyazhakh-u-beregov-kryma-1149381736.html

Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма

Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма

2025-09-11

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. К курортному сезону 2025 года в Крыму и Севастополе планировались к открытию 369 зон рекреации на водных объектах, но положительное заключение Роспотребнадзора из них получили только 334. В ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым данные отчета предоставила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.Она подчеркнула, что мониторинг качества воды на таких объектах регулярен. За восемь месяцев 2025 года было взято 6445 проб на санитарно-химические показатели, 6672 - на микробиологические показатели (из них с отклонениями – менее 4%) и 1918 - проб на паразитологические показатели, среди последних нестандартных нет.Такое большое количество исследований проводится в рамках государственного задания, планового и непланового контроля."Помимо этого, субъекты хозяйствования проводят свой производственный контроль за зонами рекреации, которые находятся у них в пользовании. Производственный контроль требует от них проведения исследований раз в 10 дней. Гражданин, который отдыхает на пляжной территории, вправе потребовать результаты этого контроля", – подчеркнула глава регионального Роспотребназдора.Как добавил главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман Проскурнин, эпидемиологический мониторинг осуществляется раз в 10 дней, с такой же периодичностью в воде на пляжах берут микробиологические показатели, раз в месяц - санитарно-химические."Это позволяет полностью охватить мониторинг водных объектов рекреационных зон на территории Крымского полуострова", - подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

