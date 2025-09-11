https://crimea.ria.ru/20250911/investitsionnyy-klimat-v-regionakh-rossii-uluchshat-za-pyat-let--asi-1149375081.html

Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность регионов России становится выше, при этом для субъектов РФ поставлены целевые показатели по улучшению инвестклимата к 2030 году. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг.По ее словам, сейчас в соответствии с данными национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов, заметен рост аутсайдеров."Мы здесь ежегодно смотрим, как меняются условия для предпринимателей, для инвестиций в регионах, как растут отстающие регионы и догоняют лидеров", - констатировала глава Агентства.Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу.При этом Чупшева отметила, что Россия оказалась бы на четвертой позиции в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Таковы расчеты АСИ, сделанные организацией по методологии Всемирного банка. Она также отметила улучшения качества жизни в России: комфортную среду в городах отмечают даже иностранцы, переезжающие на постоянное место жительства, подчеркнула глава Агентства.Крым за десять лет заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики, заявляла ранее заместитель генерального директора – директор департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасВ Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов

