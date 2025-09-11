Рейтинг@Mail.ru
Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/investitsionnyy-klimat-v-regionakh-rossii-uluchshat-za-pyat-let--asi-1149375081.html
Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
Инвестиционная привлекательность регионов России становится выше, при этом для субъектов РФ поставлены целевые показатели по улучшению инвестклимата к 2030... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T15:32
2025-09-11T15:34
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин (политик)
россия
новости
светлана чупшева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129433609_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ce072aab26fb6f6cfa0a054afcdda362.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность регионов России становится выше, при этом для субъектов РФ поставлены целевые показатели по улучшению инвестклимата к 2030 году. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг.По ее словам, сейчас в соответствии с данными национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов, заметен рост аутсайдеров."Мы здесь ежегодно смотрим, как меняются условия для предпринимателей, для инвестиций в регионах, как растут отстающие регионы и догоняют лидеров", - констатировала глава Агентства.Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу.При этом Чупшева отметила, что Россия оказалась бы на четвертой позиции в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Таковы расчеты АСИ, сделанные организацией по методологии Всемирного банка. Она также отметила улучшения качества жизни в России: комфортную среду в городах отмечают даже иностранцы, переезжающие на постоянное место жительства, подчеркнула глава Агентства.Крым за десять лет заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики, заявляла ранее заместитель генерального директора – директор департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчасВ Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрдКрым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129433609_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_a294f54e09696bd33bf36ed4f854fdb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин (политик), россия, новости, светлана чупшева
Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ

Регионы России за пять лет должны улучшить инвестклимат – АСИ

15:32 11.09.2025 (обновлено: 15:34 11.09.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкСветлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Инвестиционная привлекательность регионов России становится выше, при этом для субъектов РФ поставлены целевые показатели по улучшению инвестклимата к 2030 году. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

"Это все, что касается сроков подключения к электросетям, получения разрешения на строительство, выдачи земельных участков в аренду, выдачи необходимых финансовых мер поддержки для бизнеса", – сказала Чупшева.

По ее словам, сейчас в соответствии с данными национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов, заметен рост аутсайдеров.
"Мы здесь ежегодно смотрим, как меняются условия для предпринимателей, для инвестиций в регионах, как растут отстающие регионы и догоняют лидеров", - констатировала глава Агентства.
Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу.
При этом Чупшева отметила, что Россия оказалась бы на четвертой позиции в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Таковы расчеты АСИ, сделанные организацией по методологии Всемирного банка. Она также отметила улучшения качества жизни в России: комфортную среду в городах отмечают даже иностранцы, переезжающие на постоянное место жительства, подчеркнула глава Агентства.
Крым за десять лет заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики, заявляла ранее заместитель генерального директора – директор департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас
В Крыму инвесторы построят три жилых комплекса на сумму 17,5 млрд
Крым уже может позволить себе выбирать инвесторов – Константинов
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир Путин (политик)РоссияНовостиСветлана Чупшева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
16:02Аэропорт Краснодара возобновляет работу
15:54Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
15:32Инвестиционный климат в регионах России улучшат за пять лет – АСИ
15:18Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
15:15Рабское подчинение – что означают заявления Каллас о конфликте на Украине
15:04В Крыму хотят упростить назначение на госдолжности для участников СВО
14:45Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов
14:33ВТБ профинансировал строительство ЖК в Евпатории
14:07Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму
13:43Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами Крыма
13:32Новый политический цикл: Госсовет Крыма открыл третью сессию
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму из-за ливней на набережную вынесло глину с камнями
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
Лента новостейМолния