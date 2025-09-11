https://crimea.ria.ru/20250911/goryat-boeviki-i-tanki-vsu--masshtabnye-poteri-kieva-za-sutki-1149370997.html

Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки

Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки

Киев за сутки боев на всех фронтах спецоперации лишился еще 1440 боевиков, двух танков, а также другой техники и вооружений, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 11.09.2025

новости сво

украина

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех фронтах спецоперации лишился еще 1440 боевиков, двух танков, а также другой техники и вооружений, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 175 боевиков ВСУ, вражеский танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 230 человек, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Также разбиты боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 200 солдат, американский бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили свыше 520 неонацистов, немецкий танк Leopard, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группы войск "Восток" ликвидировали 265 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 50 украинских боевиков, бронетранспортер, 10 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 83 066 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 047 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 41 520 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской областиНовости СВО: российская армия продвигается в Запорожской областиНовости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева

