Рейтинг@Mail.ru
Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/goryat-boeviki-i-tanki-vsu--masshtabnye-poteri-kieva-za-sutki-1149370997.html
Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
Киев за сутки боев на всех фронтах спецоперации лишился еще 1440 боевиков, двух танков, а также другой техники и вооружений, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T13:07
2025-09-11T13:07
новости сво
украина
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_7cba261abd0f8fa9ef7e32ff71c8abcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех фронтах спецоперации лишился еще 1440 боевиков, двух танков, а также другой техники и вооружений, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 175 боевиков ВСУ, вражеский танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 230 человек, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Также разбиты боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 200 солдат, американский бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили свыше 520 неонацистов, немецкий танк Leopard, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группы войск "Восток" ликвидировали 265 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 50 украинских боевиков, бронетранспортер, 10 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 83 066 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 047 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 41 520 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской областиНовости СВО: российская армия продвигается в Запорожской областиНовости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_247fee29b6681d90a2d42a3f3ecd5afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, украина, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки

Минобороны: Киев потерял еще 1440 боевиков за сутки боев в зоне спецоперации

13:07 11.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех фронтах спецоперации лишился еще 1440 боевиков, двух танков, а также другой техники и вооружений, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 175 боевиков ВСУ, вражеский танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 230 человек, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Также разбиты боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 200 солдат, американский бронеавтомобиль HMMWV, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили свыше 520 неонацистов, немецкий танк Leopard, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы группы войск "Восток" ликвидировали 265 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 50 украинских боевиков, бронетранспортер, 10 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 83 066 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 047 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 41 520 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
 
Новости СВОУкраинаАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Горят боевики и танки ВСУ – масштабные потери Киева за сутки
12:51В Крыму назначили нового вице-премьера
12:38ПВО сбила 3 авиабомбы, четыре HIMARS и ракету большой дальности "Нептун"
12:21Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
11:59Новое землетрясение произошло в Турции – что известно
11:44В Новом Свете в Крыму ливень смыл на набережную потоки глины
11:08Взрывы в Севастополе – власти обозначили причину
10:42Индустриальный парк "Феодосия" – что и когда будут производить
10:14Обстановка на Крымском мосту сейчас – в пробке больше 700 машин
10:06В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
09:38В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
09:22Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
09:17Ученые рассказали о росте активности Солнца
08:19Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
07:5517 беспилотников сбиты над Россией
07:44Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
07:19Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
07:06Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
06:41Сражение у Тендровской косы – инфографика
06:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Лента новостейМолния