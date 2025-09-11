https://crimea.ria.ru/20250911/chelovek-pogib-i-shest-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atakakh-dronov-1149380946.html

Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов

Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов

Один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T19:33

2025-09-11T19:33

2025-09-11T19:41

вячеслав гладков

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего... В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что девочка с проникающим осколочным ранением бедра находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы "скорая" доставила в городскую больницу №2 Белгорода."В Белгороде в результате детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина… Кроме того, в медицинское учреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - уточнил губернатор.По его словам, в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой - баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости