Бизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
С 1 октября 2025 года в России вступает в силу закон о кредитных каникулах для предпринимателей. В Крыму эту меру расширили и для самозанятых.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С 1 октября 2025 года в России вступает в силу закон о кредитных каникулах для предпринимателей. В Крыму эту меру расширили и для самозанятых. Об этом рассказал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в рамках круглого стола, посвященного теме законодательства в сфере налогообложения.По его словам, закон позволит бизнесу оформлять льготный период по кредитам до шести месяцев. Он также будет распространяться на займы, оформленные с 1 марта 2024 года.Он уточнил, что новый закон отличается от действовавшей ранее меры 2020 года несколькими принципиальными моментами. Во-первых, кредитные каникулы теперь можно оформлять повторно каждые пять лет по мере необходимости. Во-вторых, к заемщикам больше не будут предъявляться дополнительные условия: не требуется подтверждать работу в определенных пострадавших отраслях экономики или снижение выручки."В законе впервые появилась прямая норма: если заемщик соответствует критериям, прописанным в законе, банк не вправе отказать в предоставлении льготного периода. Мы максимально расширяем круг потенциальных получателей — самозанятые, микро-, малые и средние предприятия", – отметил Бахарев.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вкладыКрыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублейХерсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
20:17 11.09.2025 (обновлено: 20:48 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С 1 октября 2025 года в России вступает в силу закон о кредитных каникулах для предпринимателей. В Крыму эту меру расширили и для самозанятых. Об этом рассказал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев в рамках круглого стола, посвященного теме законодательства в сфере налогообложения.
По его словам, закон позволит бизнесу оформлять льготный период по кредитам до шести месяцев. Он также будет распространяться на займы, оформленные с 1 марта 2024 года.
"Мы при подготовке этого законопроекта выполнили поручение президента, которое было озвучено в послании федеральному собранию в прошлом году. Причем мы подошли к выполнению поручения шире: если в поручении фигурировали только субъекты малого и среднего предпринимательства, мы добавили в закон еще и самозанятых, чтобы и они могли воспользоваться этой мерой поддержки", – рассказал Бахарев.
Он уточнил, что новый закон отличается от действовавшей ранее меры 2020 года несколькими принципиальными моментами. Во-первых, кредитные каникулы теперь можно оформлять повторно каждые пять лет по мере необходимости. Во-вторых, к заемщикам больше не будут предъявляться дополнительные условия: не требуется подтверждать работу в определенных пострадавших отраслях экономики или снижение выручки.
"В законе впервые появилась прямая норма: если заемщик соответствует критериям, прописанным в законе, банк не вправе отказать в предоставлении льготного периода. Мы максимально расширяем круг потенциальных получателей — самозанятые, микро-, малые и средние предприятия", – отметил Бахарев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты процентов
по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.
