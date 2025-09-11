Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T15:18
2025-09-11T15:20
литва
белоруссия
сша
политика
гитанас науседа
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан.Науседа также заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США."Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
литва
белоруссия
сша
литва, белоруссия, сша, политика, гитанас науседа
Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы

Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы

15:18 11.09.2025 (обновлено: 15:20 11.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкНаручники
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан.
"Только что отпущены 52 заключенных: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств - Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них 6 граждан Литвы", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Науседа также заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США.
"Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
ЛитваБелоруссияСШАПолитикаГитанас Науседа
 
