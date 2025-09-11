https://crimea.ria.ru/20250911/belorussiya-osvobodila-52-zaklyuchennykh-sredi-kotorykh-shest-grazhdan-litvy-1149374921.html

Белоруссия освободила 52 заключенных - среди них шесть граждан Литвы

2025-09-11T15:18

2025-09-11T15:18

2025-09-11T15:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди них шесть литовских граждан.Науседа также заявил, что освобождение белорусских заключенных произошло при посредничестве США."Я хочу искренне поблагодарить президента США Дональда Трампа, который был вовлечен в эту операцию по освобождению с самого начала процесса и до конца. То, что произошло - огромный дипломатический успех для Америки и всех нас", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

