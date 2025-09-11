Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области
Подразделения группировки российских войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области
2025-09-11T12:21
2025-09-11T12:31
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
украина
днепропетровская область
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.Ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, днепропетровская область, армия и флот
Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области

Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области

12:21 11.09.2025 (обновлено: 12:31 11.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОУкраинаДнепропетровская областьАрмия и флот
 
