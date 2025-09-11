https://crimea.ria.ru/20250911/armiya-rossii-osvobodila-sosnovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149370195.html

Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области

Армия России освободила Сосновку в Днепропетровской области

Подразделения группировки российских войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, РИА Новости Крым, 11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.Ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

