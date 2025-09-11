https://crimea.ria.ru/20250911/aeroport-krasnodara-i-snyatie-sanktsii-s-belarusi---glavnoe-za-den-1149383054.html

Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день

Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день

Минтранс России объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с начала СВО. США сняли с Белоруссии ряд санкций, в том числе с... РИА Новости Крым, 11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с начала СВО. США сняли с Белоруссии ряд санкций, в том числе с авиакомпании "Белавиа". Германия заявила о намерении усилить военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с дронами в Польше. Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков и первый крымский космонавт, генерал-лейтенант Василий Циблиев получили звания "Почетный гражданин Крыма" по решению Госсовета республики. Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аэропорт Краснодара возобновил работу впервые с 2022 годаАэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов с 11 сентября. Соответствующее решение принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Об этом сообщили в Минтрансе России.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года в целях безопасности.США сняли санкций с авиакомпании "Белавиа"Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 сентября, принимал в Минске представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".Также в этот день сообщалось, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди которых граждане иностранных государств - Великобритании, Германии, Франции, Польши, Литвы и Латвии.ФРГ усилят границы после инцидента в ПольшеГемания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом заявил представитель правительства республики Штефан Конелиус.В МИД РФ призвали Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии в кратчайшие сроки, поскольку этот шаг деструктивен.Депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в этот день, комментируя инцидент с дронами в небе над Польшей и связанные с ним заявления в Европе, высказал мнение, что Россия к появлению беспилотников в небе над Польшей не имеет никакого отношения, чему есть как минимум три доказательства.Кинорежиссер Михалков стал почетным гражданином КрымаГоссовет Крыма присвоил звания "Почетный гражданин Крыма" кинорежиссеру, народному артисту России Никите Михалкову и первому крымскому космонавту, генерал-лейтенанту Василию Циблиеву.Также в этот день Госсовет Республики Крым согласовал назначение на должность нового вице-премьера.Ялтинский заповедник открыли для туристовВ Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщили в "Заповедном Крыму".Шесть маршрутов заповедника были закрыты 30 июня из-за высокой пожарной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

