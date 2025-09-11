Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
Минтранс России объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с начала СВО. США сняли с Белоруссии ряд санкций, в том числе с авиакомпании "Белавиа".
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с начала СВО. США сняли с Белоруссии ряд санкций, в том числе с авиакомпании "Белавиа". Германия заявила о намерении усилить военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с дронами в Польше. Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков и первый крымский космонавт, генерал-лейтенант Василий Циблиев получили звания "Почетный гражданин Крыма" по решению Госсовета республики. Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аэропорт Краснодара возобновил работу впервые с 2022 годаАэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов с 11 сентября. Соответствующее решение принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Об этом сообщили в Минтрансе России.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года в целях безопасности.США сняли санкций с авиакомпании "Белавиа"Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 сентября, принимал в Минске представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".Также в этот день сообщалось, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди которых граждане иностранных государств - Великобритании, Германии, Франции, Польши, Литвы и Латвии.ФРГ усилят границы после инцидента в ПольшеГемания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом заявил представитель правительства республики Штефан Конелиус.В МИД РФ призвали Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии в кратчайшие сроки, поскольку этот шаг деструктивен.Депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в этот день, комментируя инцидент с дронами в небе над Польшей и связанные с ним заявления в Европе, высказал мнение, что Россия к появлению беспилотников в небе над Польшей не имеет никакого отношения, чему есть как минимум три доказательства.Кинорежиссер Михалков стал почетным гражданином КрымаГоссовет Крыма присвоил звания "Почетный гражданин Крыма" кинорежиссеру, народному артисту России Никите Михалкову и первому крымскому космонавту, генерал-лейтенанту Василию Циблиеву.Также в этот день Госсовет Республики Крым согласовал назначение на должность нового вице-премьера.Ялтинский заповедник открыли для туристовВ Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщили в "Заповедном Крыму".Шесть маршрутов заповедника были закрыты 30 июня из-за высокой пожарной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Минтранс России объявил о возобновлении работы аэропорта Краснодара, который был закрыт с начала СВО. США сняли с Белоруссии ряд санкций, в том числе с авиакомпании "Белавиа". Германия заявила о намерении усилить военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с дронами в Польше. Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков и первый крымский космонавт, генерал-лейтенант Василий Циблиев получили звания "Почетный гражданин Крыма" по решению Госсовета республики. Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аэропорт Краснодара возобновил работу впервые с 2022 года

Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов с 11 сентября. Соответствующее решение принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника", – сообщили в Минтрансе.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года в целях безопасности.
США сняли санкций с авиакомпании "Белавиа"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 11 сентября, принимал в Минске представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
"То, что они начали снимать санкции с нас, американцы, спасибо им за это – нам будет легче работать. Это тоже очень важно", – сказал Лукашенко по итогам визита американского гостя на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.
Также в этот день сообщалось, что Белоруссия освободила 52 заключенных, среди которых граждане иностранных государств - Великобритании, Германии, Франции, Польши, Литвы и Латвии.
ФРГ усилят границы после инцидента в Польше

Гемания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом заявил представитель правительства республики Штефан Конелиус.
"Правительство Германии в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши со стороны России усилит участие на восточной границе НАТО", – сказал он.
В МИД РФ призвали Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии в кратчайшие сроки, поскольку этот шаг деструктивен.
Депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в этот день, комментируя инцидент с дронами в небе над Польшей и связанные с ним заявления в Европе, высказал мнение, что Россия к появлению беспилотников в небе над Польшей не имеет никакого отношения, чему есть как минимум три доказательства.
Кинорежиссер Михалков стал почетным гражданином Крыма

Госсовет Крыма присвоил звания "Почетный гражданин Крыма" кинорежиссеру, народному артисту России Никите Михалкову и первому крымскому космонавту, генерал-лейтенанту Василию Циблиеву.
Также в этот день Госсовет Республики Крым согласовал назначение на должность нового вице-премьера.
Ялтинский заповедник открыли для туристов

В Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщили в "Заповедном Крыму".
"11 сентября для туристов доступны Кореизская, Боткинская и Таракташская тропы, а также маршруты Иограф и путь к горе Шаан-Кая", – сказано в сообщении.
Шесть маршрутов заповедника были закрыты 30 июня из-за высокой пожарной опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
