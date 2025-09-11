17 беспилотников сбиты над Россией

https://crimea.ria.ru/20250911/17-bespilotnikov-sbity-nad-rossiey-1149363870.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ ударить по регионам России. Минувшей ночью российские военные уничтожили 17 дронов. Об этом сообщали в Минобороны РФ утром в четверг.В оборонном ведомстве уточнили, что шесть БПЛА были ликвидированы над территорией Воронежской области, пять – над Белгородской, по два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над территориями Липецкой и Тамбовской областей.Накануне над Крымом и Черным морем трижды отрабатывала ПВО. В среду днем за три часа были перехвачены и уничтожены 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем - четыре дрона ВСУ. Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли несколькими часами ранее. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины

