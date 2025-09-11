Рейтинг@Mail.ru
17 беспилотников сбиты над Россией - РИА Новости Крым, 11.09.2025
17 беспилотников сбиты над Россией
17 беспилотников сбиты над Россией - РИА Новости Крым, 11.09.2025
17 беспилотников сбиты над Россией
Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ ударить по регионам России. Минувшей ночью российские военные уничтожили 17 дронов. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T07:55
2025-09-11T08:36
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
воронежская область
белгородская область
брянская область
курская область
липецкая область
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ ударить по регионам России. Минувшей ночью российские военные уничтожили 17 дронов. Об этом сообщали в Минобороны РФ утром в четверг.В оборонном ведомстве уточнили, что шесть БПЛА были ликвидированы над территорией Воронежской области, пять – над Белгородской, по два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над территориями Липецкой и Тамбовской областей.Накануне над Крымом и Черным морем трижды отрабатывала ПВО. В среду днем за три часа были перехвачены и уничтожены 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем - четыре дрона ВСУ. Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли несколькими часами ранее. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона ВСУ.
воронежская область
белгородская область
брянская область
курская область
липецкая область
тамбовская область
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, воронежская область, белгородская область, брянская область, курская область, липецкая область, тамбовская область
17 беспилотников сбиты над Россией

Над шестью регионами России за ночь уничтожили 17 беспилотников

07:55 11.09.2025 (обновлено: 08:36 11.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку ВСУ ударить по регионам России. Минувшей ночью российские военные уничтожили 17 дронов. Об этом сообщали в Минобороны РФ утром в четверг.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что шесть БПЛА были ликвидированы над территорией Воронежской области, пять – над Белгородской, по два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями, по одному – над территориями Липецкой и Тамбовской областей.
Накануне над Крымом и Черным морем трижды отрабатывала ПВО. В среду днем за три часа были перехвачены и уничтожены 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем - четыре дрона ВСУ. Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли несколькими часами ранее. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника.
Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Российские средства ПВО в среду днем за три часа перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника, из них над Черным морем были ликвидированы четыре дрона ВСУ.
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОВоронежская областьБелгородская областьБрянская областьКурская областьЛипецкая областьТамбовская область
 
