Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина

Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны подорвут на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в среду днем. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны подорвут на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в среду днем. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в СевастополеВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

