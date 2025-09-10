Рейтинг@Mail.ru
Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина
Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны подорвут на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в среду днем. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T09:50
2025-09-10T09:50
крым
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
великая отечественная война
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны подорвут на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в среду днем. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым
ленинский район
крым, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, великая отечественная война
Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина

В Ленинском районе Крыма 10 сентября произведут подрыв взрывоопасных предметов

09:50 10.09.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны подорвут на спецполигоне в Ленинском районе Крыма в среду днем. Об этом предупредили в районной администрации.

"10 сентября во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее села Бондаренково, планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Крым, Новости Крыма, Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму, Ленинский район, Великая Отечественная война
 
