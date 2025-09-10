https://crimea.ria.ru/20250910/v-simferopole-otkrylsya-krym-urban-forum-2025-1149335674.html

В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"

В Симферополе стартовал "Крым Урбан Форум 2025" — ключевая площадка региона, объединяющая архитекторов, девелоперов, риелторов и представителей власти, передает РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал "Крым Урбан Форум 2025" — ключевая площадка региона, объединяющая архитекторов, девелоперов, риелторов и представителей власти, передает корреспондент РИА Новости Крым.В первый день форума работают несколько тематических площадок. На "Форуме архитекторов" будут обсуждать комплексное развитие территорий и перспективы малоэтажного строительства в Крыму. В рамках дискуссий выступают ведущие архитекторы и представители строительных компаний России, а также презентуются современные решения для курортного строительства.Параллельно пройдет "Форум риелторов". Здесь эксперты обсуждают тенденции рынка недвижимости, новые подходы к продажам и выстраиванию отношений между агентами и застройщиками. Участников ждут мастер-классы по работе с клиентами и современным инструментам продвижения.Отдельный блок программы посвящен маркетингу в девелопменте. Спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта и VR в управлении проектами и клиентском опыте.Завершится первый день форума подведением итогов и презентацией российских проектов в сфере архитектуры и строительства."Крым Урбан Форум 2025" — это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе — выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

