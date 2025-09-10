Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025" - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"
В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025" - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"
В Симферополе стартовал "Крым Урбан Форум 2025" — ключевая площадка региона, объединяющая архитекторов, девелоперов, риелторов и представителей власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал "Крым Урбан Форум 2025" — ключевая площадка региона, объединяющая архитекторов, девелоперов, риелторов и представителей власти, передает корреспондент РИА Новости Крым.В первый день форума работают несколько тематических площадок. На "Форуме архитекторов" будут обсуждать комплексное развитие территорий и перспективы малоэтажного строительства в Крыму. В рамках дискуссий выступают ведущие архитекторы и представители строительных компаний России, а также презентуются современные решения для курортного строительства.Параллельно пройдет "Форум риелторов". Здесь эксперты обсуждают тенденции рынка недвижимости, новые подходы к продажам и выстраиванию отношений между агентами и застройщиками. Участников ждут мастер-классы по работе с клиентами и современным инструментам продвижения.Отдельный блок программы посвящен маркетингу в девелопменте. Спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта и VR в управлении проектами и клиентском опыте.Завершится первый день форума подведением итогов и презентацией российских проектов в сфере архитектуры и строительства."Крым Урбан Форум 2025" — это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе — выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"

В Крыму стартовал Урбан Форум 2025: архитекторы и риелторы обсудят развитие региона

10:41 10.09.2025 (обновлено: 10:57 10.09.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе открылся Крым Урбан Форум 2025
В Симферополе открылся Крым Урбан Форум 2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал "Крым Урбан Форум 2025" — ключевая площадка региона, объединяющая архитекторов, девелоперов, риелторов и представителей власти, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Форум — дает возможность обменяться знаниями, опытом, инновациями для решения перспективных, амбициозных задач по комплексному освоению развития территории, по совершенствованию нормативно-правовой технической базы и внедрению инноваций. Убеждена, что все предложенные инициативы сегодня будут поддержаны, внедрены, будут востребованы", — сказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Диана Курткаева в приветственном слове.

В первый день форума работают несколько тематических площадок. На "Форуме архитекторов" будут обсуждать комплексное развитие территорий и перспективы малоэтажного строительства в Крыму. В рамках дискуссий выступают ведущие архитекторы и представители строительных компаний России, а также презентуются современные решения для курортного строительства.
Параллельно пройдет "Форум риелторов". Здесь эксперты обсуждают тенденции рынка недвижимости, новые подходы к продажам и выстраиванию отношений между агентами и застройщиками. Участников ждут мастер-классы по работе с клиентами и современным инструментам продвижения.
Отдельный блок программы посвящен маркетингу в девелопменте. Спикеры расскажут о применении искусственного интеллекта и VR в управлении проектами и клиентском опыте.
Завершится первый день форума подведением итогов и презентацией российских проектов в сфере архитектуры и строительства.
"Крым Урбан Форум 2025" — это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе — выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
