В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой
10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из госархива Крыма "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии", показали фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой", передает корреспондент РИА Новости Крым.Профессор Лавров провел для крымских студентов публичную лекцию на тему "Опыт деловых и научных презентаций".Также на мероприятии открыли выставку редких документальных фотографий из Государственного архива Республики Крым "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии".Материалы свидетельствуют о визите в Крым и в МДЦ "Артек" делегации кубинских журналистов. Среди них снимки делегации в аэропорту Симферополя, встреча крымских журналистов с кубинскими коллегами, портрет пятнадцатилетней переводчицы, члена Ассоциации молодых повстанцев Кубы Юдит Мансо, добавили в пресс-службе республиканского минфина.Кроме того, крымские студенты посмотрели фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой". По завершению мероприятия участники отправились в Гагаринский парк Симферополя. Там активисты высадили аллею, посвященную дружбе и международному сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Куба.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из госархива Крыма "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии", показали фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой", передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"Это редкая возможность пообщаться лично с активистами и членами регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой. Поскольку крымское отделение – одно из самых активных, его прекрасно знают в стране и в мире", – рассказал президент Российского общества дружбы с Кубой, кандидат географических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Алексей Лавров.
Профессор Лавров провел для крымских студентов публичную лекцию на тему "Опыт деловых и научных презентаций".
Также на мероприятии открыли выставку редких документальных фотографий из Государственного архива Республики Крым "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии".
Материалы свидетельствуют о визите в Крым и в МДЦ "Артек" делегации кубинских журналистов. Среди них снимки делегации в аэропорту Симферополя, встреча крымских журналистов с кубинскими коллегами, портрет пятнадцатилетней переводчицы, члена Ассоциации молодых повстанцев Кубы Юдит Мансо, добавили в пресс-службе республиканского минфина.
"Для нас очень важно, что именно наша крымская молодежь такая активная и хочет развивать народную дипломатию", – сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК, председатель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.
Кроме того, крымские студенты посмотрели фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой". По завершению мероприятия участники отправились в Гагаринский парк Симферополя. Там активисты высадили аллею, посвященную дружбе и международному сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Куба.
