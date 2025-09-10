Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-proshla-vstrecha-s-predstavitelyami-obschestva-druzhby-s-kuboy-1149346001.html
В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой
В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой
Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T16:44
2025-09-10T16:44
новости крыма
крым
куба
сотрудничество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149349870_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_eb6e32a8f2073b92d2ac12d2fabe112f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из госархива Крыма "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии", показали фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой", передает корреспондент РИА Новости Крым.Профессор Лавров провел для крымских студентов публичную лекцию на тему "Опыт деловых и научных презентаций".Также на мероприятии открыли выставку редких документальных фотографий из Государственного архива Республики Крым "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии".Материалы свидетельствуют о визите в Крым и в МДЦ "Артек" делегации кубинских журналистов. Среди них снимки делегации в аэропорту Симферополя, встреча крымских журналистов с кубинскими коллегами, портрет пятнадцатилетней переводчицы, члена Ассоциации молодых повстанцев Кубы Юдит Мансо, добавили в пресс-службе республиканского минфина.Кроме того, крымские студенты посмотрели фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой". По завершению мероприятия участники отправились в Гагаринский парк Симферополя. Там активисты высадили аллею, посвященную дружбе и международному сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Куба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездкиСын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризмаВ Крыму установят памятник Че Геваре
крым
куба
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149349870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8cb9f0cb718363941e1c91d6ea80a6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, видео, крым, куба, сотрудничество, новости
В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой

Крымская молодежь встретилась с представителями Российского общества дружбы с Кубой

16:44 10.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из госархива Крыма "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии", показали фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой", передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Это редкая возможность пообщаться лично с активистами и членами регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой. Поскольку крымское отделение – одно из самых активных, его прекрасно знают в стране и в мире", – рассказал президент Российского общества дружбы с Кубой, кандидат географических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Алексей Лавров.
Профессор Лавров провел для крымских студентов публичную лекцию на тему "Опыт деловых и научных презентаций".
Также на мероприятии открыли выставку редких документальных фотографий из Государственного архива Республики Крым "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии".
Материалы свидетельствуют о визите в Крым и в МДЦ "Артек" делегации кубинских журналистов. Среди них снимки делегации в аэропорту Симферополя, встреча крымских журналистов с кубинскими коллегами, портрет пятнадцатилетней переводчицы, члена Ассоциации молодых повстанцев Кубы Юдит Мансо, добавили в пресс-службе республиканского минфина.

"Для нас очень важно, что именно наша крымская молодежь такая активная и хочет развивать народную дипломатию", – сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК, председатель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико.

Кроме того, крымские студенты посмотрели фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой". По завершению мероприятия участники отправились в Гагаринский парк Симферополя. Там активисты высадили аллею, посвященную дружбе и международному сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Куба.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
Сын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризма
В Крыму установят памятник Че Геваре
 
Новости КрымаКрымКубаСотрудничествоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Как Керчь готовится встречать День города
18:10Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства
17:50Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
17:28Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
17:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
16:55Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
16:44В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой
16:31Что общего между кино и хорошей статьей – мастер-класс для журналистов
16:16В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
16:00Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
15:47В Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжение
15:27ПВО снова отработала над акваторией Черного моря
15:22В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
15:12Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины
15:07Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
14:57В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
14:48Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
14:16Трамп не нашел причин для экономической изоляции России
14:01Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
13:57В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
Лента новостейМолния