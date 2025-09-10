https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-proshla-vstrecha-s-predstavitelyami-obschestva-druzhby-s-kuboy-1149346001.html

В Крыму прошла встреча с представителями общества дружбы с Кубой

Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крымская молодежь встретилась с президентом Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). На мероприятии студентам представили редкие документальные фотографий из госархива Крыма "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии", показали фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой", передает корреспондент РИА Новости Крым.Профессор Лавров провел для крымских студентов публичную лекцию на тему "Опыт деловых и научных презентаций".Также на мероприятии открыли выставку редких документальных фотографий из Государственного архива Республики Крым "История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму на примерах народной дипломатии".Материалы свидетельствуют о визите в Крым и в МДЦ "Артек" делегации кубинских журналистов. Среди них снимки делегации в аэропорту Симферополя, встреча крымских журналистов с кубинскими коллегами, портрет пятнадцатилетней переводчицы, члена Ассоциации молодых повстанцев Кубы Юдит Мансо, добавили в пресс-службе республиканского минфина.Кроме того, крымские студенты посмотрели фильм "Шестидесятилетие Российского общества дружбы с Кубой". По завершению мероприятия участники отправились в Гагаринский парк Симферополя. Там активисты высадили аллею, посвященную дружбе и международному сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Куба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездкиСын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризмаВ Крыму установят памятник Че Геваре

