В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 10.09.2025
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
джанкойский район
происшествия
следком крыма и севастополя
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О задержании лидера ячейки "Сиваш" сообщалось в октябре. Несмотря на запрет организации в 2017 году, мужчина продолжал активную деятельность с марта 2020 по июль 2023 года. Собрания проводил по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции.Судом мужчина приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
джанкойский район
новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, джанкойский район, происшествия, следком крыма и севастополя, суд, приговор
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Лидер джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил шесть лет колонии – СК

16:16 10.09.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки Свидетелей Иеговы*
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
О задержании лидера ячейки "Сиваш" сообщалось в октябре. Несмотря на запрет организации в 2017 году, мужчина продолжал активную деятельность с марта 2020 по июль 2023 года. Собрания проводил по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции.
"В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления: проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей, изъята литература с признаками экстремистского содержания, проведены религиоведческие судебные экспертизы, свидетельствующие о противозаконной деятельности ячейки", – сказано в сообщении.
Судом мужчина приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Новости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюДжанкойский районПроисшествияСледком Крыма и СевастополяСудПриговор
 
