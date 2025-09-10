В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
О задержании лидера ячейки "Сиваш" сообщалось в октябре. Несмотря на запрет организации в 2017 году, мужчина продолжал активную деятельность с марта 2020 по июль 2023 года. Собрания проводил по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции.
"В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления: проведены обыски по месту жительства фигуранта и свидетелей, изъята литература с признаками экстремистского содержания, проведены религиоведческие судебные экспертизы, свидетельствующие о противозаконной деятельности ячейки", – сказано в сообщении.
Судом мужчина приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
* Запрещенная в России экстремистская организация.