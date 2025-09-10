https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-osudili-lidera-dzhankoyskoy-yacheyki-svideteley-iegovy-1149348940.html

В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму осудили лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

2025-09-10T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.О задержании лидера ячейки "Сиваш" сообщалось в октябре. Несмотря на запрет организации в 2017 году, мужчина продолжал активную деятельность с марта 2020 по июль 2023 года. Собрания проводил по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции.Судом мужчина приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиВ Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУ* Запрещенная в России экстремистская организация.

