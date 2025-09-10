Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
Нацпроекты в Крыму
В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки
В Крыму на поддержку многодетных семей в рамках регионального проекта в этом году выделено 2,8 миллиарда рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на поддержку многодетных семей в рамках регионального проекта в этом году выделено 2,8 миллиарда рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, на эти деньги дети обеспечиваются горячим питанием в учебных заведениях, правом бесплатного проезда в общественном транспорте, а также возможностью отдыха и оздоровления, а родители получают единовременные выплаты на приобретение школьной формы.Кроме того, за восемь месяцев текущего года 115 многодетных семей заключили социальные контракты с органами труда и соцзащиты для поиска работы, развития личного подсобного хозяйства и приобретения товаров первой необходимости. А еще 75 семей решили начать собственное дело.В числе других мер поддержки регионального уровня – 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которой пользуются 24,5 тысячи многодетных семей. Еще 8 тысяч семей получают социальное пособие, добавил глава региона.Помощь семьям оказывается в Крыму в рамках национального проекта "Семья".
В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки

В Крыму на помощь многодетным семьям выделено 2,8 миллиарда рублей – Аксенов

14:57 10.09.2025 (обновлено: 14:58 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на поддержку многодетных семей в рамках регионального проекта в этом году выделено 2,8 миллиарда рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, на эти деньги дети обеспечиваются горячим питанием в учебных заведениях, правом бесплатного проезда в общественном транспорте, а также возможностью отдыха и оздоровления, а родители получают единовременные выплаты на приобретение школьной формы.
Кроме того, за восемь месяцев текущего года 115 многодетных семей заключили социальные контракты с органами труда и соцзащиты для поиска работы, развития личного подсобного хозяйства и приобретения товаров первой необходимости. А еще 75 семей решили начать собственное дело.
"Кроме того, в 2025 году 190 многодетных семей получили земельные участки в собственность бесплатно, а 14 смогли приобрести жилье благодаря государственным субсидиям", - написал Аксенов в Telegram.
В числе других мер поддержки регионального уровня – 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которой пользуются 24,5 тысячи многодетных семей. Еще 8 тысяч семей получают социальное пособие, добавил глава региона.
"Общий объем финансирования перечисленных мер поддержки из бюджета Республики Крым составил в текущем году 2,8 млрд рублей", - заключил Аксенов.
Помощь семьям оказывается в Крыму в рамках национального проекта "Семья".
