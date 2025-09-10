https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-190-mnogodetnykh-semey-besplatno-poluchili-zemelnye-uchastki-1149345682.html

В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки

В Крыму 190 многодетных семей бесплатно получили земельные участки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на поддержку многодетных семей в рамках регионального проекта в этом году выделено 2,8 миллиарда рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, на эти деньги дети обеспечиваются горячим питанием в учебных заведениях, правом бесплатного проезда в общественном транспорте, а также возможностью отдыха и оздоровления, а родители получают единовременные выплаты на приобретение школьной формы.Кроме того, за восемь месяцев текущего года 115 многодетных семей заключили социальные контракты с органами труда и соцзащиты для поиска работы, развития личного подсобного хозяйства и приобретения товаров первой необходимости. А еще 75 семей решили начать собственное дело.В числе других мер поддержки регионального уровня – 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которой пользуются 24,5 тысячи многодетных семей. Еще 8 тысяч семей получают социальное пособие, добавил глава региона.Помощь семьям оказывается в Крыму в рамках национального проекта "Семья".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотекуКрымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсеПутин поручил разработать единый стандарт господдержки многодетных семей

