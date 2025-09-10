В Феодосии закрыли пляжи

https://crimea.ria.ru/20250910/v-feodosii-zakryli-plyazhi-1149340246.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за шторма закрыли для купания пляжи – волнение моря продолжит увеличиваться. Об этом сообщили в городской администрации.По прогнозам синоптиков, в восточном Крыму ожидаются ливни и сильный ветер. Волнение моря может достигать 4 баллов по шкале Бофорта и продолжит увеличиваться.В связи с неблагоприятными погодными условиями купание и выход на гидротехнические сооружения категорически запрещены. Спасательные службы рекомендуют поднять на пляжах красные флаги, предупреждающие о запрете купания, а также не допускать посетителей к урезу воды, сообщили в администрации.Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

