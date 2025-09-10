Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии закрыли пляжи - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Феодосии закрыли пляжи
В Феодосии закрыли пляжи - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Феодосии закрыли пляжи
В Феодосии из-за шторма закрыли для купания пляжи – волнение моря продолжит увеличиваться. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.09.2025
феодосия
новости крыма
пляжи крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за шторма закрыли для купания пляжи – волнение моря продолжит увеличиваться. Об этом сообщили в городской администрации.По прогнозам синоптиков, в восточном Крыму ожидаются ливни и сильный ветер. Волнение моря может достигать 4 баллов по шкале Бофорта и продолжит увеличиваться.В связи с неблагоприятными погодными условиями купание и выход на гидротехнические сооружения категорически запрещены. Спасательные службы рекомендуют поднять на пляжах красные флаги, предупреждающие о запрете купания, а также не допускать посетителей к урезу воды, сообщили в администрации.Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
феодосия, новости крыма, пляжи крыма
В Феодосии закрыли пляжи

В Феодосии закрыли пляжи из-за шторма

13:37 10.09.2025 (обновлено: 13:40 10.09.2025)
 
Пляж в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за шторма закрыли для купания пляжи – волнение моря продолжит увеличиваться. Об этом сообщили в городской администрации.
"Купание на пляжах Феодосии запрещено из-за штормового предупреждения, но отдыхать в прибрежной зоне и даже заходить в воду можно, если соблюдать рекомендации спасателей", – сказано в сообщении официального Telegram-канала.
По прогнозам синоптиков, в восточном Крыму ожидаются ливни и сильный ветер. Волнение моря может достигать 4 баллов по шкале Бофорта и продолжит увеличиваться.
В связи с неблагоприятными погодными условиями купание и выход на гидротехнические сооружения категорически запрещены. Спасательные службы рекомендуют поднять на пляжах красные флаги, предупреждающие о запрете купания, а также не допускать посетителей к урезу воды, сообщили в администрации.
Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.
После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ФеодосияНовости КрымаПляжи Крыма
 
