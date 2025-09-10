https://crimea.ria.ru/20250910/udary-po-ukraine-vzryvy-progremeli-ot-lvova-do-kieva-1149332254.html
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева
Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T09:06
2025-09-10T09:06
2025-09-10T09:09
Взрывы на Украине сегодня прогремели от Львова до Киева
09:06 10.09.2025 (обновлено: 09:09 10.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.
Три серии взрывов прогремели во Львове ночью и утром 10 сентября, сообщил мэр украинского города Андрей Садовый.
"Это была тяжелая ночь", - подтвердил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Около полуночи о работе ПВО над Киевом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Как пишет РИА Новости, в городе Вилково Одесской области были поражены логистический узел ВСУ с военными грузами, вертолетная площадка, центр подготовки военнослужащих и производственные цеха БПЛА.
Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил об уничтожении швейной фабрики, а также прилетах по заправке.
В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о пожаре на Волыни.
"В Луцком районе вспыхнул пожар на предприятии. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла тысяча квадратных метров. Пожарники работали несколько часов, огонь был потушен утром", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ заявили также о взрывах в Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
8 сентября серия мощных взрывов прогремела
в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар
по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве
. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
