https://crimea.ria.ru/20250910/udary-po-ukraine-vzryvy-progremeli-ot-lvova-do-kieva-1149332254.html

Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева

Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева

Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T09:06

2025-09-10T09:06

2025-09-10T09:09

украина

удары по украине

взрыв

в мире

львов

киев

пожар

одесса

новости

винницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149332031_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_404f1e662c248ca5d3db92d80a20cb70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.Три серии взрывов прогремели во Львове ночью и утром 10 сентября, сообщил мэр украинского города Андрей Садовый.Около полуночи о работе ПВО над Киевом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Как пишет РИА Новости, в городе Вилково Одесской области были поражены логистический узел ВСУ с военными грузами, вертолетная площадка, центр подготовки военнослужащих и производственные цеха БПЛА.Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил об уничтожении швейной фабрики, а также прилетах по заправке.В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о пожаре на Волыни.Украинские СМИ заявили также о взрывах в Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едойВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК УкраиныПожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты

украина

львов

киев

одесса

винницкая область

винница

житомирская область

ивано-франковская область

хмельницкая область

волынская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, взрыв, в мире, львов, киев, пожар, одесса, новости, винницкая область, винница, житомирская область, ивано-франковская область, хмельницкая область, волынская область