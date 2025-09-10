Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/udary-po-ukraine-vzryvy-progremeli-ot-lvova-do-kieva-1149332254.html
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева
Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T09:06
2025-09-10T09:09
украина
удары по украине
взрыв
в мире
львов
киев
пожар
одесса
новости
винницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149332031_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_404f1e662c248ca5d3db92d80a20cb70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.Три серии взрывов прогремели во Львове ночью и утром 10 сентября, сообщил мэр украинского города Андрей Садовый.Около полуночи о работе ПВО над Киевом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Как пишет РИА Новости, в городе Вилково Одесской области были поражены логистический узел ВСУ с военными грузами, вертолетная площадка, центр подготовки военнослужащих и производственные цеха БПЛА.Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил об уничтожении швейной фабрики, а также прилетах по заправке.В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о пожаре на Волыни.Украинские СМИ заявили также о взрывах в Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едойВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК УкраиныПожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
украина
львов
киев
одесса
винницкая область
винница
житомирская область
ивано-франковская область
хмельницкая область
волынская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149332031_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3f7140e3121ea40e313d4e1231efbc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, взрыв, в мире, львов, киев, пожар, одесса, новости, винницкая область, винница, житомирская область, ивано-франковская область, хмельницкая область, волынская область
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева

Взрывы на Украине сегодня прогремели от Львова до Киева

09:06 10.09.2025 (обновлено: 09:09 10.09.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на Украине
Пожар на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по городам Украины в ночь на среду. Как сообщают местные СМИ и власти, громко было во Львове, Киеве, Виннице, Одессе, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.
Три серии взрывов прогремели во Львове ночью и утром 10 сентября, сообщил мэр украинского города Андрей Садовый.
"Это была тяжелая ночь", - подтвердил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Около полуночи о работе ПВО над Киевом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Как пишет РИА Новости, в городе Вилково Одесской области были поражены логистический узел ВСУ с военными грузами, вертолетная площадка, центр подготовки военнослужащих и производственные цеха БПЛА.
Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил об уничтожении швейной фабрики, а также прилетах по заправке.
В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о пожаре на Волыни.
"В Луцком районе вспыхнул пожар на предприятии. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла тысяча квадратных метров. Пожарники работали несколько часов, огонь был потушен утром", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ заявили также о взрывах в Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
8 сентября серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской области. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
 
УкраинаУдары по УкраинеВзрывВ миреЛьвовКиевПожарОдессаНовостиВинницкая областьВинницаЖитомирская областьИвано-Франковская областьХмельницкая областьВолынская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10В Севастополе продлили особый противопожарный режим
10:53В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
10:41В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"
10:33Агент Украины планировал убийство сотрудника оборонного предприятия 1:16
10:10Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю
10:00Спокойные накопления: как формировать финансовую подушку с любым бюджетом
09:50Звуки взрывов на востоке Крыма - названа причина
09:38Над Польшей сбиты БПЛА: Туск созывает экстренное заседание правительства
09:23На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
09:06Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева
08:56Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море
08:35Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение
08:16Выборы в Крыму 2025: как обеспечат безопасность на избирательных участках
07:52Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах
07:3832 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:33Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
07:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
06:38В Новороссийске отражают атаку морских дронов
06:12Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
06:01Когда остынет море у берегов Крыма
Лента новостейМолния