Спокойные накопления: как формировать финансовую подушку с любым бюджетом

Спокойные накопления: как формировать финансовую подушку с любым бюджетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Создать финансовую подушку хотелось бы многим – с надежным тылом жить гораздо спокойнее. А как быть, если к концу месяца от зарплаты ничего не остается? Можно поискать дополнительные источники доходов, но даже и без этого откладывать понемногу вам поможет разумный подход к тратам. Как копить без стресса и лишней нагрузки на бюджет – в материале РИА Новости Крым.Факторы, которые мешают копитьМногие понимают пользу накоплений, но как доходит до дела – ничего не получается. Даже при хорошем доходе сбережения могут не расти, а при скромном – задача и вовсе кажется невыполнимой. Однако ключ к успеху чаще лежит не в размере дохода, а в подходе к накоплениям.Перед тем, как начать формировать финансовую подушку, нужно понять, что этому мешает:· Сложность планирования: некоторым кажется, что вести бюджет, считать траты и искать способы экономить – слишком трудно;· Страх потерять деньги: когда люди не разбираются в финансовых продуктах, им кажется, что наличные под подушкой – самый надежный вариант. Однако деньги обесцениваются из-за инфляции, ваш капитал не работает на вас;· Нет контроля за финансами: деньги просто идут на разные нужды, человек не следит – куда и что он потратил, поэтому не может начать откладывать;· Ошибки мышления и вредные установки: "деньги – не главное", "копят только богатые", "живем один раз, зачем себе отказывать" и так далее. Это барьер в вашей голове, который тоже мешает копить.Тактика начала: малые суммы или планомерная экономияНа самом деле, для того, чтобы начать копить, не требуются крупные капиталы. Главный принцип – откладывать регулярно, можно начать с минимальной суммы, которая вам комфортна. Важен сам факт – вы начали формировать свою "подушку".Выбор финансового инструментаПосле того, как вы определились с суммой, которую можете свободно отложить, нужно выбрать инструмент. Сейчас на рынке большой выбор сберегательных продуктов, самые популярные – накопительный счет и вклад. Первый – дает максимальную свободу: снять и внести средства можно в любое время без ограничений по сумме и без потери дохода. Проценты начисляются на ежедневный или минимальный ежемесячный остаток. Однако доходность по накопительному счету меньше, чем по вкладу, а банк в любое время может поменять процентную ставку.Вклад предлагает фиксированную ставку, гарантированную на весь срок действия, но доступ к средствам ограничен: досрочное снятие обычно приводит к штрафам и потере дохода. Можно выбрать вклад с возможностью частичного снятия средств, но тогда ставка будет ниже.Выбор конкретного продукта зависит от ваших целей: накопительный счет дает возможность и копить, и тратить в свободном режиме, а вклад – это гарантированный доход на фиксированный срок без доступа к деньгам. Лучшим решением будет сочетание этих двух инструментов. Тогда вы сможете и заработать больше по вкладу, и свободно распоряжаться средствами на накопительном счете.И несколько советов от экспертов: обращайте внимание на вклады с фиксированной ставкой – они гарантируют доход независимо от изменений рынка, ключевой ставки и т.д.Ищите наиболее выгодные предложения: например, по накопительному счету можно получить более высокий процент, если выполнить определенные условия банка."Даже разница в 1-2% годовых существенно повлияет на итоговую сумму через несколько лет. Все вклады в надежных банках застрахованы государством до 1,4 миллиона рублей", – сообщили специалисты банка.Защита от забывчивости и импульсных тратЗабывчивость или спонтанные траты – часто мешают накопить нужную сумму. Здесь поможет автоматический перевод на накопления части ваших доходов. Как только вам на карту приходит зарплата, система автоматом переведет на накопительный счет или другой инструмент заданную вами сумму. Эта опция поможет победить забывчивость и копить, не сбиваясь с курса.Время для смены стратегииРегулярный мониторинг накоплений с периодичностью раз в квартал или полгода защитит сбережения от двух главных рисков: потери доходности и несоответствия целям. Нужно держать в фокусе три момента: сколько уже накопили по сравнению с планом, не предлагает ли рынок более выгодные условия и не поменялись ли сроки достижения целей и сами цели. После такого анализа можно увеличить или уменьшить сумму ежемесячных пополнений, перевести деньги на вклад с лучшим процентом или выбрать другой финансовый продукт.Сейчас контролировать свои финансы очень легко – баланс трат и доходов можно проверить в мобильном приложении банка, а сравнить ставки и выбрать наиболее выгодные – на независимых финансовых агрегаторах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

