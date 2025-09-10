https://crimea.ria.ru/20250910/pvo-sbila-dva-bespilotnika-nad-krymom-i-odin-nad-chernym-morem-1149330242.html

ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем

ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем

2025-09-10T00:24

2025-09-10T00:24

2025-09-10T00:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ПВО за несколько часов во вторник сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны России."Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, пять - над территорией Курской области, четыре - над территорией Воронежской области, три - над территорией Орловской области, два - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

