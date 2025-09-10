Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем - РИА Новости Крым, 10.09.2025
ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ПВО за несколько часов во вторник сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны России."Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, пять - над территорией Курской области, четыре - над территорией Воронежской области, три - над территорией Орловской области, два - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
00:24 10.09.2025 (обновлено: 00:27 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. ПВО за несколько часов во вторник сбила 22 БПЛА над Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Белгородской областями, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны России.
"Девятого сентября с 17.40 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: шесть - над территорией Брянской области, пять - над территорией Курской области, четыре - над территорией Воронежской области, три - над территорией Орловской области, два - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Министерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
Лента новостейМолния