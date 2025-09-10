Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
13:16 10.09.2025 (обновлено: 13:30 10.09.2025)
© РИА Новости КрымПляж Учкуевка в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении севастопольца Александра Кырпы медалью "За храбрость" II степени за спасение людей во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени наградить Кырпу Александра Сергеевича – водителя автомобиля государственного унитарного предприятия Севастополя "Севэлектротранс им. А.С. Круподерова", – сказано в документе.
23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.
В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.
