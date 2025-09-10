Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/putin-nagradil-voditelya-za-spasenie-lyudey-posle-udara-vsu-po-uchkuevke-1149339658.html
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении севастопольца Александра Кырпы медалью "За храбрость" II степени за спасение людей во время... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T13:16
2025-09-10T13:30
новости
владимир путин (политик)
награды
севастополь
учкуевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147437587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05a1b134a2fcbf1d779ef8ce6053a661.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении севастопольца Александра Кырпы медалью "За храбрость" II степени за спасение людей во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейУчкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностьюПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ
севастополь
учкуевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147437587_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f25e83c93be9c47de296430845fb88cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), награды, севастополь, учкуевка
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке

Путин наградил водителя автобуса за спасение людей после удара ВСУ по пляжу в Учкуевке

13:16 10.09.2025 (обновлено: 13:30 10.09.2025)
 
© РИА Новости КрымПляж Учкуевка в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении севастопольца Александра Кырпы медалью "За храбрость" II степени за спасение людей во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени наградить Кырпу Александра Сергеевича – водителя автомобиля государственного унитарного предприятия Севастополя "Севэлектротранс им. А.С. Круподерова", – сказано в документе.
23 июня прошлого года ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась. Погибли четверо, в том числе двое детей: двухлетняя жительница Севастополя Лиза Кирнос и 9-летняя приезжая девочка София Аверьянова. Ранения получили153 человека. СК России возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Отдавшего приказ обстрелять пляж в Севастополе командира ракетной бригады ВСУ объявили в розыск.
В апреле 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в парке "Учкуевка", рядом с основной аллеей, у выхода к морю, построят часовню в память о жертвах украинского ракетного обстрела 23 июня 2024 года. По словам главы города, с просьбой разрешить поставить часовню в память о дочери и других жертвах украинского террора к властям города обратился отец погибшей Софии – Олег Аверьянов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью
Пляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУ
 
НовостиВладимир Путин (политик)НаградыСевастопольУчкуевка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57В Кремле сделали заявление о сбитых в Польше беспилотниках
13:45Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
13:37В Феодосии закрыли пляжи
13:16Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
13:06Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
13:01С пляжей Новороссийска эвакуировали людей из-за атаки ВСУ
12:52Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
12:37ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров
12:20Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
12:06Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор
11:53В Херсонской области введен режим ЧС
11:52Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
11:38Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке
11:27В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО
11:10В Севастополе продлили особый противопожарный режим
10:53В Крыму женщина упала в трехметровый колодец
10:41В Симферополе открылся "Крым Урбан Форум 2025"
10:33Агент Украины планировал убийство сотрудника оборонного предприятия 1:16
10:10Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю
10:00Спокойные накопления: как формировать финансовую подушку с любым бюджетом
Лента новостейМолния