Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
Спасатели завершили ликвидацию последствий подтопления в селе Рысаково Джанкойского района, откачку воды в Кондратьево продолжают. Об этом информирует Главное... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T19:40
2025-09-10T19:41
новости крыма
подтопления
джанкойский район
погода в крыму
штормовое предупреждение
стихия
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели завершили ликвидацию последствий подтопления в селе Рысаково Джанкойского района, откачку воды в Кондратьево продолжают. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Крыму.К работам привлечены 65 человек, 24 единицы техники. Процесс подъема уровня воды в реках контролируют семь мониторинговых групп в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, Ялте и Алуште. Ситуация на контроле крымского главка МЧС России.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым в среду, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В частности, в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков в Джанкойском районе. В селе Кондратьево под воду "ушли" две улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – четыре участка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градомВ Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжениеИз-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
джанкойский район
Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней

В Джанкойском районе Крыма после подтоплений откачали воду в одном из сел

19:40 10.09.2025 (обновлено: 19:41 10.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели завершили ликвидацию последствий подтопления в селе Рысаково Джанкойского района, откачку воды в Кондратьево продолжают. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Крыму.
"Работы по ликвидации последствий подтопления в селе Рысаково завершены. Работы наземной группировки по откачке воды с приусадебных участков в Кондратьево продолжаются", – сказано в сообщении.
К работам привлечены 65 человек, 24 единицы техники. Процесс подъема уровня воды в реках контролируют семь мониторинговых групп в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, Ялте и Алуште. Ситуация на контроле крымского главка МЧС России.
Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым в среду, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В частности, в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков в Джанкойском районе. В селе Кондратьево под воду "ушли" две улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – четыре участка.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
