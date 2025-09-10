https://crimea.ria.ru/20250910/podtopleniya-v-krymu--kak-idet-osvobozhdenie-sel-ot-vody-posle-livney-1149359656.html

Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней

Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней

Спасатели завершили ликвидацию последствий подтопления в селе Рысаково Джанкойского района, откачку воды в Кондратьево продолжают. Об этом информирует Главное... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T19:40

2025-09-10T19:40

2025-09-10T19:41

новости крыма

подтопления

джанкойский район

погода в крыму

штормовое предупреждение

стихия

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149343411_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb59b4109b359e0eed868e7a9349a99d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Спасатели завершили ликвидацию последствий подтопления в селе Рысаково Джанкойского района, откачку воды в Кондратьево продолжают. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Крыму.К работам привлечены 65 человек, 24 единицы техники. Процесс подъема уровня воды в реках контролируют семь мониторинговых групп в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, Ялте и Алуште. Ситуация на контроле крымского главка МЧС России.Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым в среду, на севере полуострова произошли подтопления территорий. В частности, в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков в Джанкойском районе. В селе Кондратьево под воду "ушли" две улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – четыре участка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градомВ Крыму из-за непогоды временно ограничено электроснабжениеИз-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, подтопления, джанкойский район, погода в крыму, штормовое предупреждение, стихия, гу мчс рф по республике крым