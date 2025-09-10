Рейтинг@Mail.ru
Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ
Интерес широкой аудитории к ценности архитектурной и инженерной мысли поможет сохранить уникальный облик городов. Например, в случае варварской застройки... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Интерес широкой аудитории к ценности архитектурной и инженерной мысли поможет сохранить уникальный облик городов. Например, в случае варварской застройки общественность сможет встать на защиту того или иного объекта, поскольку люди будут понимать: перед ними не просто "коробка", а архитектурное наследие, с которым тесно связана история нашей страны. Такую мысль в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Севастополь высказал замдиректора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.Медиагруппа "Россия Сегодня" при поддержке Фонда культурных инициатив, создала проект "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры", в рамках которого в Симферополе, в холле Дома профсоюзов, проходит выставка.Проект посвящен архитектурному наследию России и рассказывает о выдающихся российских архитекторах, инженерных шедеврах и удивительных историях их создания. В экспозиции выставки представлено 13 архитектурных шедевров: некоторые из них уже утрачены, некоторые существуют и сегодня. Каждому из объектов посвящено несколько стендов с подробной информацией о нем. Отдельный стенд посвящен Крымскому мосту.Так, например, в рамках проекта создана инфографика про Крымский мост. По Керченскому мосту, который является исчезнувшим архитектурным объектом, сделана 3D-реконструкция – показаны этапы строительства, уникальные особенности.По словам Буфтяка, идея проекта, помимо патриотического воспитания, заключается в формировании чувства гордости за российские инженерные и архитектурные достижения, проект просветительский, призван пробудить интерес широкой аудитории к ценности архитектурной, инженерной мысли.Спикер убежден, что в России многие вопросы, в том числе, и связанные с сохранением архитектурного наследия, могут не решаться, если нет запроса от людей, социального запроса. "У государства, например, есть рычаги борьбы со стройкой, но только в случае, когда в защите памятника участвует общество", – отмечает собеседник.
крым, архитектура, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", выставка
Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ

В Крыму презентовали проект медиагруппы "Россия сегодня" об архитектурном наследии страны

15:07 10.09.2025 (обновлено: 15:08 10.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКруглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
Круглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею. - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Интерес широкой аудитории к ценности архитектурной и инженерной мысли поможет сохранить уникальный облик городов. Например, в случае варварской застройки общественность сможет встать на защиту того или иного объекта, поскольку люди будут понимать: перед ними не просто "коробка", а архитектурное наследие, с которым тесно связана история нашей страны. Такую мысль в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Севастополь высказал замдиректора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.
Медиагруппа "Россия Сегодня" при поддержке Фонда культурных инициатив, создала проект "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры", в рамках которого в Симферополе, в холле Дома профсоюзов, проходит выставка.
Проект посвящен архитектурному наследию России и рассказывает о выдающихся российских архитекторах, инженерных шедеврах и удивительных историях их создания. В экспозиции выставки представлено 13 архитектурных шедевров: некоторые из них уже утрачены, некоторые существуют и сегодня. Каждому из объектов посвящено несколько стендов с подробной информацией о нем. Отдельный стенд посвящен Крымскому мосту.
"Проект запустили в октябре прошлого года. И он, в первую очередь, интересен концепцией: раз в месяц мы рассказываем о двух архитектурных и инженерных сооружениях – один из них утрачен, а один – сохранен. Про каждый из этих проектов мы готовим эпизод подкаста, лонгрид, по сохранившемуся объекту – инфографику", – рассказал Буфтяк.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКруглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
Круглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею. - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Круглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
Так, например, в рамках проекта создана инфографика про Крымский мост. По Керченскому мосту, который является исчезнувшим архитектурным объектом, сделана 3D-реконструкция – показаны этапы строительства, уникальные особенности.
"Можно, например, скачать наше приложение, в дополненной реальности, и посмотреть, как проворачивалась опора Керченского моста, чтобы пропустить судно. И через такие точки интереса аудитория ознакомится с особенностями сооружения", – отметил он.
По словам Буфтяка, идея проекта, помимо патриотического воспитания, заключается в формировании чувства гордости за российские инженерные и архитектурные достижения, проект просветительский, призван пробудить интерес широкой аудитории к ценности архитектурной, инженерной мысли.
Спикер убежден, что в России многие вопросы, в том числе, и связанные с сохранением архитектурного наследия, могут не решаться, если нет запроса от людей, социального запроса. "У государства, например, есть рычаги борьбы со стройкой, но только в случае, когда в защите памятника участвует общество", – отмечает собеседник.
"Важно, чтобы человек видел за фасадом, что не просто коробка бетонная или деревянная, а произведение, в которое заложена инженерная и архитектурная мысль, и у этого здания богатая история. Если человек хотя бы минимально будет знаком с архитектурой, то он будет воспринимать вопрос о сносе, перестройке или реконструкции того или иного объекта, серьезнее", – резюмировал он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКруглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
Круглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею. - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Круглый стол в формате видеомоста Москва-Симферополь-Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
