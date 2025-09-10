https://crimea.ria.ru/20250910/obognavshie-vremya-v-krymu-otkryli-vystavku-arkhitekturnogo-naslediya-rf-1149344749.html

Обогнавшие время: в Крыму открыли выставку архитектурного наследия РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Интерес широкой аудитории к ценности архитектурной и инженерной мысли поможет сохранить уникальный облик городов. Например, в случае варварской застройки общественность сможет встать на защиту того или иного объекта, поскольку люди будут понимать: перед ними не просто "коробка", а архитектурное наследие, с которым тесно связана история нашей страны. Такую мысль в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Севастополь высказал замдиректора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.Медиагруппа "Россия Сегодня" при поддержке Фонда культурных инициатив, создала проект "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры", в рамках которого в Симферополе, в холле Дома профсоюзов, проходит выставка.Проект посвящен архитектурному наследию России и рассказывает о выдающихся российских архитекторах, инженерных шедеврах и удивительных историях их создания. В экспозиции выставки представлено 13 архитектурных шедевров: некоторые из них уже утрачены, некоторые существуют и сегодня. Каждому из объектов посвящено несколько стендов с подробной информацией о нем. Отдельный стенд посвящен Крымскому мосту.Так, например, в рамках проекта создана инфографика про Крымский мост. По Керченскому мосту, который является исчезнувшим архитектурным объектом, сделана 3D-реконструкция – показаны этапы строительства, уникальные особенности.По словам Буфтяка, идея проекта, помимо патриотического воспитания, заключается в формировании чувства гордости за российские инженерные и архитектурные достижения, проект просветительский, призван пробудить интерес широкой аудитории к ценности архитектурной, инженерной мысли.Спикер убежден, что в России многие вопросы, в том числе, и связанные с сохранением архитектурного наследия, могут не решаться, если нет запроса от людей, социального запроса. "У государства, например, есть рычаги борьбы со стройкой, но только в случае, когда в защите памятника участвует общество", – отмечает собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятниковСквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готовКрымские МАФы победили во Всероссийском конкурсе архитектуры

