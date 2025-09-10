Рейтинг@Mail.ru
Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю
Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю
Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю
На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.При этом ученые напоминают, что основная причина магнитных бурь кроется во внешних ударах со стороны Солнца, однако, согласно графикам солнечного ветра, к Земле сегодня вообще ничего не приходило. Никаких зацепок не дают также графики плотности и температуры. В этом году это первый случай такого крупного события, сообщают ученые, не исключая, что какие-то из аналогичных эпизодов могли быть упущены на фоне высокой активности. Событие должно закончиться в течение ближайших трех-шести часов, добавляют астрономы.
Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю

На Землю обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря

10:10 10.09.2025 (обновлено: 10:57 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это <…> а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля", - говорится в сообщении.

При этом ученые напоминают, что основная причина магнитных бурь кроется во внешних ударах со стороны Солнца, однако, согласно графикам солнечного ветра, к Земле сегодня вообще ничего не приходило. Никаких зацепок не дают также графики плотности и температуры.
"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов. Речь, как правило, идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли", - поясняют в Лаборатории.
В этом году это первый случай такого крупного события, сообщают ученые, не исключая, что какие-то из аналогичных эпизодов могли быть упущены на фоне высокой активности. Событие должно закончиться в течение ближайших трех-шести часов, добавляют астрономы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Как пережить магнитную бурю: советы врача
 
