Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.При этом ученые напоминают, что основная причина магнитных бурь кроется во внешних ударах со стороны Солнца, однако, согласно графикам солнечного ветра, к Земле сегодня вообще ничего не приходило. Никаких зацепок не дают также графики плотности и температуры. В этом году это первый случай такого крупного события, сообщают ученые, не исключая, что какие-то из аналогичных эпизодов могли быть упущены на фоне высокой активности. Событие должно закончиться в течение ближайших трех-шести часов, добавляют астрономы.
10:10 10.09.2025 (обновлено: 10:57 10.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые были полностью окрашены в зеленые цвета. Загадку представляет, однако, даже не это <…> а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля", - говорится в сообщении.
При этом ученые напоминают, что основная причина магнитных бурь кроется во внешних ударах со стороны Солнца, однако, согласно графикам солнечного ветра, к Земле сегодня вообще ничего не приходило. Никаких зацепок не дают также графики плотности и температуры.
"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов. Речь, как правило, идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли", - поясняют в Лаборатории.
В этом году это первый случай такого крупного события, сообщают ученые, не исключая, что какие-то из аналогичных эпизодов могли быть упущены на фоне высокой активности. Событие должно закончиться в течение ближайших трех-шести часов, добавляют астрономы.
