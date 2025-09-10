https://crimea.ria.ru/20250910/neponyatnaya-i--neozhidannaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1149334161.html

Непонятная и неожиданная магнитная буря обрушилась на Землю

2025-09-10T10:10

2025-09-10T10:10

2025-09-10T10:57

земля

космос

магнитные бури

в мире

наука и технологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. На Землю в ночь на среду обрушилась необъяснимая и неожиданная магнитная буря, которая отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.При этом ученые напоминают, что основная причина магнитных бурь кроется во внешних ударах со стороны Солнца, однако, согласно графикам солнечного ветра, к Земле сегодня вообще ничего не приходило. Никаких зацепок не дают также графики плотности и температуры. В этом году это первый случай такого крупного события, сообщают ученые, не исключая, что какие-то из аналогичных эпизодов могли быть упущены на фоне высокой активности. Событие должно закончиться в течение ближайших трех-шести часов, добавляют астрономы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врача

