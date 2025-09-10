https://crimea.ria.ru/20250910/maski-dlya-zaschity-ot-khimoruzhiya--na-kubani-presekli-kontrabandu-1149354581.html

Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду предметов, которые могут применяться для создания химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Таможенники подчеркивают, что такие средства индивидуальной защиты могут быть использованы в качестве оборудования при создании химического оружия, и их вывоз может осуществляться на только на основании лицензии.Предметы изъяли, уголовное дело открыли по статье о незаконном перемещение через таможенную границу материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники. Ведется следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчастиГашиш из Франции в посылке нашли таможенники на КубаниВ Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов

