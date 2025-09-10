Рейтинг@Mail.ru
Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/maski-dlya-zaschity-ot-khimoruzhiya--na-kubani-presekli-kontrabandu-1149354581.html
Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
В Новороссийске таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду предметов, которые могут применяться для создания химического оружия. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T21:16
2025-09-10T20:01
таможня
краснодарский край
новости
происшествия
контрабанда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119571324_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7ad4212143e04876a0dae326886e7d14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду предметов, которые могут применяться для создания химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Таможенники подчеркивают, что такие средства индивидуальной защиты могут быть использованы в качестве оборудования при создании химического оружия, и их вывоз может осуществляться на только на основании лицензии.Предметы изъяли, уголовное дело открыли по статье о незаконном перемещение через таможенную границу материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники. Ведется следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчастиГашиш из Франции в посылке нашли таможенники на КубаниВ Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119571324_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_800aab2078ba2ee7f0d5520b82c84d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таможня, краснодарский край, новости, происшествия, контрабанда
Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду

В Новороссийске пресекли контрабанду масок для защиты органов дыхания – таможня

21:16 10.09.2025
 
© РИА Новости . Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Vladimir Pesnya
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли контрабанду предметов, которые могут применяться для создания химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
"6 панорамных масок "Бриз" и 11 фильтров ДОТ, предназначенных для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица, незаконно, с сокрытием от таможенного контроля были перемещены предпринимателем из Краснодарского края на борт иностранного судна, зашедшего в порт Темрюк для загрузки воды", – сообщили в пресс-службе.
Таможенники подчеркивают, что такие средства индивидуальной защиты могут быть использованы в качестве оборудования при создании химического оружия, и их вывоз может осуществляться на только на основании лицензии.
Предметы изъяли, уголовное дело открыли по статье о незаконном перемещение через таможенную границу материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники. Ведется следствие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе таможня выявила незадекларированные корабельные запчасти
Гашиш из Франции в посылке нашли таможенники на Кубани
В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
 
ТаможняКраснодарский крайНовостиПроисшествияКонтрабанда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву
22:42Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
22:22Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:48В Крыму создали туристический портал для Китая
21:31Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
21:16Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
20:56Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
20:32Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи
20:11Грузинские мастера впервые украшают храм в Крыму
19:51В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли
19:40Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
19:31На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
19:10Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
18:52Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
18:35Как Керчь готовится встречать День города
18:10Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства
17:50Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
17:28Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
17:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
Лента новостейМолния