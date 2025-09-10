Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

У Крымского моста сейчас проезда ждут 310 машин со стороны Керчи

07:14 10.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
