https://crimea.ria.ru/20250910/krymskiy-most-seychas--so-storony-kerchi-vyrosla-ochered-1149331048.html

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь

У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T07:14

2025-09-10T07:14

2025-09-10T07:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

логистика

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_add4ef0c8f6969c3ddfbdd9baeee3322.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма