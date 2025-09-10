https://crimea.ria.ru/20250910/krymskiy-most-seychas--so-storony-kerchi-vyrosla-ochered-1149331048.html
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T07:14
2025-09-10T07:14
2025-09-10T07:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
логистика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_add4ef0c8f6969c3ddfbdd9baeee3322.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал скапливаться автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные на 7 утра Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_d6fb1fe53440cb83ff20cbb6e61042ca.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
У Крымского моста сейчас проезда ждут 310 машин со стороны Керчи