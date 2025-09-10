Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе на выезде полуострова проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто

17:08 10.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе на выезде полуострова проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.
На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
