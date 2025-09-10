https://crimea.ria.ru/20250910/krymskiy-most-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-prevysila-1000-avto-1149352666.html
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
На Крымском мосту в автомобильном заторе на выезде полуострова проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о...
2025-09-10T17:08
2025-09-10T17:08
2025-09-10T17:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в автомобильном заторе на выезде полуострова проезда ждут более 1000 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
