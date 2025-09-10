https://crimea.ria.ru/20250910/krymskiy-most-inzhener-raskryl-neizvestnye-detali-stroitelstva-1149351667.html

Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства

Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства

Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства

С точки зрения архитектуры особой уникальности у Крымского моста нет. Однако это сооружение является особенным в том плане, что вся его конструкция направлена...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. С точки зрения архитектуры особой уникальности у Крымского моста нет. Однако это сооружение является особенным в том плане, что вся его конструкция направлена на взаимозаменяемость и на долговечность. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал инженер-строитель, руководитель строительства Крымского моста Александр Островский.И добавил, что вся конструкция Крымского моста направлена именно на взаимозаменяемость и долговечность.При строительстве транспортного перехода через Керченский пролив был использован ряд новшеств, в числе которых погружение металлических труб большого диаметра на большую глубину, также сборная конструкция обеспечивает гибкость мостового сооружения, говорит специалист, который также принял участие в круглом столе в формате видеомоста Москва – Симферополь – Севастополь "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею" в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам эксперта, все проектные решения Крымского моста были направлены на скоростное строительство.Стройке предшествовала огромная работа проектировщиков, изыскателей, археологов, специалистов-взрывотехников, поскольку опоры моста устанавливали в том участке, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. На место неоднократно выезжала государственная комиссия в составе более 50 специалистов.При строительстве транспортного перехода через Керченский пролив был задействован громадный коллектив, специалисты из Москвы и Дальнего Востока, Сибири, Заполярья и Кавказа, а также Кубани, Крыма и других регионов.Островский называет Крымский мост наследником инженерной мысли как современных российских специалистов, так и советских инженеров-строителей."Но самое главное – это та закалка, тот опыт, который приобрели все – и рабочие, и строители, и молодые инженеры на этой стройке. Мы тесно взаимодействовали с коллективом заказчиков. Потом эти специалисты ехали на другие объекты. И за эти 5-6 лет были построены прекрасные мосты в Тольятти, через Волгу, на дороге М-12 в Казани. Руководители этих строек – это те специалисты, которые выросли на строительстве Крымского моста", – подытожил эксперт.Медиагруппа "Россия Сегодня" при поддержке Фонда культурных инициатив, создала проект "Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры". Проект посвящен архитектурному наследию России и рассказывает о выдающихся российских архитекторах, инженерных шедеврах и удивительных историях их создания.В рамках этого проекта в Симферополе, в холле Дома профсоюзов, открылась выставка. В экспозиции выставки представлено 13 архитектурных шедевров: некоторые из них уже утрачены, некоторые существуют и сегодня. Отдельный стенд посвящен Крымскому мосту.Крымский мост – это самый длинный в России и Европе мост, он 19-километровый, с 35-метровыми арками, общая длинна которых более полукилометра, с четырехполосной автомобильной магистралью и железнодорожной частью – грандиозный Крымский мост открыт ровно 7 лет назад – 15 мая 2018 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост установил рекорд по количеству машинТри "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мостеАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

