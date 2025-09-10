https://crimea.ria.ru/20250910/kogda-ostynet-more-u-beregov-kryma-1149322384.html

Когда остынет море у берегов Крыма

Когда остынет море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Когда остынет море у берегов Крыма

Температура воды в Черном море у берегов Крыма может продержаться на комфортном для купания уровне вплоть до середины осени. Об этом РИА Новости Крым рассказала РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T06:01

2025-09-10T06:01

2025-09-10T06:01

эксклюзивы риа новости крым

черное море

азовское море

крым

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4c11fb1cb31b0f241ffef2018f8d0096.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма может продержаться на комфортном для купания уровне вплоть до середины осени. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Сейчас самый низкий показатель фиксируют в Керченском проливе: +22 градуса, на ЮБК температура сохраняется на уровне +24 градусов.Согласно прогнозу синоптиков, погода поспособствует продлению купального сезона. В ближайшие две недели в Крыму будет солнечно, а столбик термометра в пике будет показывать +25-26 градусов.Исключением станет период с 9 по 11 сентября, на который объявлено штормовое предупреждение. В эти дни в регионе прольются сильные дожди с градом и поднимется ветер с порывами до 22 м/с.По словам Любецкой, жара больше не побеспокоит крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

азовское море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, крым, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма