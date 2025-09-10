https://crimea.ria.ru/20250910/kogda-ostynet-more-u-beregov-kryma-1149322384.html
Когда остынет море у берегов Крыма
Когда остынет море у берегов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма может продержаться на комфортном для купания уровне вплоть до середины осени. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Сейчас самый низкий показатель фиксируют в Керченском проливе: +22 градуса, на ЮБК температура сохраняется на уровне +24 градусов.Согласно прогнозу синоптиков, погода поспособствует продлению купального сезона. В ближайшие две недели в Крыму будет солнечно, а столбик термометра в пике будет показывать +25-26 градусов.Исключением станет период с 9 по 11 сентября, на который объявлено штормовое предупреждение. В эти дни в регионе прольются сильные дожди с градом и поднимется ветер с порывами до 22 м/с.По словам Любецкой, жара больше не побеспокоит крымчан и гостей полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
