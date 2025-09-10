Рейтинг@Mail.ru
Как Керчь готовится встречать День города - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Как Керчь готовится встречать День города
Как Керчь готовится встречать День города - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Как Керчь готовится встречать День города
Керчь готовится отметить День города – центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керчь готовится отметить День города – центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении нескольких дней.

"В Керчи ко Дню города проведена большая работа. Вдоль основных дорог заменены флаги на столбах освещения и на троллейбусных линиях, помыты остановочные павильоны", – рассказала РИА Новости Крым заместитель начальника департамента коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Керчи Ольга Москаленко.

Она добавила, что также проведена генеральная уборка в центральных парках и скверах, включая смотровую площадку на горе Митридат и Митридатскую лестницу. Окрашены фонари вдоль улицы Карла Маркса, проведена ревизия светильников.

План мероприятий

12 сентября ко Дню города в Керчи откроется дворец спорта "Судостроитель" после капремонта. На 14 часов намечен старт Первенства города по баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам и боксу "Город общих побед".

Также в этот день в 18 часов во дворце культуры "Корабел" состоится торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню города "С любовью к городу".

13 сентября в 15 часов на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя". В это время на площади Ленина пройдет эко-праздник "Круговорот добра".

В 18:00 во Дворце культуры "Корабел" кинотеатрализованное представление "Товарищ кино" "На пути к победе!" при участии народных артистов РСФСР и заслуженных артистов РФ.

14 сентября в 10 часов в Сквере Славы начнется торжественный митинг, посвященный 52-й годовщине присвоения Керчи звания "Город-Герой". В 16:00 во дворце культуры "Корабел" запланирован гала-концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым. Дорога к Победе".

История праздника

День города празднуется во вторую субботу сентября. Традиция заложилась 14 сентября 1973 года. Именно тогда Керчи было присвоено звание "Город-герой". Керчь удостоили высшей наградой и высшей степенью отличия. Это был знаковое событие. 30-тилетие своего героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков город уже отмечал в заслуженном, почетном статусе.

В тот же день, 52 года назад, горожане впервые услышали композицию "Золотая Керчь". Текст этой написал поэт Феликс Лаубе. 14-го сентября в зале летнего театра ее исполнил народный артист Советского Союза Юрий Богатиков. Песня стала народным гимном.

Отмечать именно День города во вторую субботу сентября в Керчи начали примерно с конца 90-х прошлого века.

Последние несколько лет из соображений безопасности массовые концерты в городе временно не проводят. Но так или иначе, День города для каждого керчанина – особая дата, которую горожане традиционно празднуют в кругу близких и знакомых.
Как Керчь готовится встречать День города

Ко Дню города в Керчи подготовили ряд мероприятий и украсили центральные улицы

18:35 10.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоВид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы
Вид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керчь готовится отметить День города – центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении нескольких дней.
"В Керчи ко Дню города проведена большая работа. Вдоль основных дорог заменены флаги на столбах освещения и на троллейбусных линиях, помыты остановочные павильоны", – рассказала РИА Новости Крым заместитель начальника департамента коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Керчи Ольга Москаленко.
Она добавила, что также проведена генеральная уборка в центральных парках и скверах, включая смотровую площадку на горе Митридат и Митридатскую лестницу. Окрашены фонари вдоль улицы Карла Маркса, проведена ревизия светильников.

План мероприятий

12 сентября ко Дню города в Керчи откроется дворец спорта "Судостроитель" после капремонта. На 14 часов намечен старт Первенства города по баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам и боксу "Город общих побед".
Также в этот день в 18 часов во дворце культуры "Корабел" состоится торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню города "С любовью к городу".
13 сентября в 15 часов на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя". В это время на площади Ленина пройдет эко-праздник "Круговорот добра".
В 18:00 во Дворце культуры "Корабел" кинотеатрализованное представление "Товарищ кино" "На пути к победе!" при участии народных артистов РСФСР и заслуженных артистов РФ.
14 сентября в 10 часов в Сквере Славы начнется торжественный митинг, посвященный 52-й годовщине присвоения Керчи звания "Город-Герой". В 16:00 во дворце культуры "Корабел" запланирован гала-концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым. Дорога к Победе".
История праздника
День города празднуется во вторую субботу сентября. Традиция заложилась 14 сентября 1973 года. Именно тогда Керчи было присвоено звание "Город-герой". Керчь удостоили высшей наградой и высшей степенью отличия. Это был знаковое событие. 30-тилетие своего героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков город уже отмечал в заслуженном, почетном статусе.
В тот же день, 52 года назад, горожане впервые услышали композицию "Золотая Керчь". Текст этой написал поэт Феликс Лаубе. 14-го сентября в зале летнего театра ее исполнил народный артист Советского Союза Юрий Богатиков. Песня стала народным гимном.
Отмечать именно День города во вторую субботу сентября в Керчи начали примерно с конца 90-х прошлого века.
Последние несколько лет из соображений безопасности массовые концерты в городе временно не проводят. Но так или иначе, День города для каждого керчанина – особая дата, которую горожане традиционно празднуют в кругу близких и знакомых.
