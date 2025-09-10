https://crimea.ria.ru/20250910/kak-kerch-gotovitsya-vstrechat-den-goroda-1149351843.html

Как Керчь готовится встречать День города

Как Керчь готовится встречать День города - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Как Керчь готовится встречать День города

Керчь готовится отметить День города – центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T18:35

2025-09-10T18:35

2025-09-10T18:35

керчь

праздники и памятные даты

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130394604_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1e57a16f1c43cfcc987d4fe2983177c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Керчь готовится отметить День города – центральные улицы украсили, а для керчан и гостей города-героя подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении нескольких дней.Она добавила, что также проведена генеральная уборка в центральных парках и скверах, включая смотровую площадку на горе Митридат и Митридатскую лестницу. Окрашены фонари вдоль улицы Карла Маркса, проведена ревизия светильников.План мероприятий12 сентября ко Дню города в Керчи откроется дворец спорта "Судостроитель" после капремонта. На 14 часов намечен старт Первенства города по баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам и боксу "Город общих побед".Также в этот день в 18 часов во дворце культуры "Корабел" состоится торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню города "С любовью к городу".13 сентября в 15 часов на общественной зоне "На Адмиралтейском" создадут мурал "Во славу города-героя". В это время на площади Ленина пройдет эко-праздник "Круговорот добра".В 18:00 во Дворце культуры "Корабел" кинотеатрализованное представление "Товарищ кино" "На пути к победе!" при участии народных артистов РСФСР и заслуженных артистов РФ.14 сентября в 10 часов в Сквере Славы начнется торжественный митинг, посвященный 52-й годовщине присвоения Керчи звания "Город-Герой". В 16:00 во дворце культуры "Корабел" запланирован гала-концерт Всероссийского молодежного фестиваля "Крым. Дорога к Победе".История праздникаДень города празднуется во вторую субботу сентября. Традиция заложилась 14 сентября 1973 года. Именно тогда Керчи было присвоено звание "Город-герой". Керчь удостоили высшей наградой и высшей степенью отличия. Это был знаковое событие. 30-тилетие своего героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков город уже отмечал в заслуженном, почетном статусе.В тот же день, 52 года назад, горожане впервые услышали композицию "Золотая Керчь". Текст этой написал поэт Феликс Лаубе. 14-го сентября в зале летнего театра ее исполнил народный артист Советского Союза Юрий Богатиков. Песня стала народным гимном.Отмечать именно День города во вторую субботу сентября в Керчи начали примерно с конца 90-х прошлого века.Последние несколько лет из соображений безопасности массовые концерты в городе временно не проводят. Но так или иначе, День города для каждого керчанина – особая дата, которую горожане традиционно празднуют в кругу близких и знакомых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовИрина Купченко: "Я теперь керчанка"

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, праздники и памятные даты, новости крыма, общество