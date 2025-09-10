Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке
Удар Израиля по Катару, где находились лидеры ХАМАС, стал очередным витком эскалации на Ближнем Востоке, который будет иметь далеко идущие последствия для всего РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T11:38
2025-09-10T11:33
израиль
катар
дальний восток
обострение ситуации в израиле
в мире
сша
политика
внешняя политика
дональд трамп
биньямин нетаньяху
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Удар Израиля по Катару, где находились лидеры ХАМАС, стал очередным витком эскалации на Ближнем Востоке, который будет иметь далеко идущие последствия для всего региона, считает политолог-американист Малек Дудаков.Новый виток эскалацииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 10 сентября, начала операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС, находящимся в столице Катара, городе Доха.Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что самостоятельно спланировал и реализовал эту операцию и несет за нее ответственность.Большинство арабских стран осудили действия Израиля, выразив полную солидарность с Катаром, и призвали международное сообщество положить конец агрессивным действиям Тель-Авива, "которые угрожают стабильности и безопасности всего региона".Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее в соцсети Truth Social, назвал ликвидацию ХАМАС "достойной целью". Однако отметил, что "односторонняя бомбардировка на территории Катара – суверенной страны и близкого союзника США... не способствует целям ни Израиля, ни Америки".Он назвал инцидент "печальным", при этом и "возможностью для мира", отметив, что глубоко сожалеет о случившемся и "что подобное больше не повторится на их земле", в чем заверил власти Катара.Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.Далеко идущие последствияПо мнению Дудакова, "очередной виток эскалации на Ближнем Востоке усугубит раскол по поводу Израиля по обе стороны Атлантики"."Белый дом сходу постарался отстраниться от атаки на Катар, где расположена крупнейшая военная база США и центральное командование всеми операциями в регионе. Делается это и ради стремления не рушить отношения с монархиями Залива и ради работы на внутренний электорат", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Отношение к Израилю в США продолжает ухудшаться: порядка 60% респондентов негативно оценивают военную кампанию Израиля, а следовательно, возникают вопросы к Трампу, который обещал очень быстро добиться мира на Ближнем Востоке, замечает политолог.Дудаков напомнил, что в мае, после визита Дональда Трампа в Катар, здесь ему пообещали 500 млрд долларов инвестиций в экономику США, прежде всего в IT-инфраструктуру и новые технологии.При этом члены семьи Трампа уже "немало денег подняли на контрактах в сфере недвижимости в Катаре ", и теперь будущее всего этого клубка контрактов и тесных связей оказывается под вопросом", считает эксперт, причем во всем регионе, поскольку речь идет о безопасности и доверии.Аналогичный откат наблюдается и в Европе, на рынке которой израильским стартапам уже сейчас стало сложнее работать, добавил он. И ситуация, по его мнению, будет лишь ухудшаться, поскольку молодое поколение республиканцев и демократов в команде Трампа, на поддержку которой еще рассчитывают европейцы, меняет отношение к Израилю - раскол очевиден, убежден политолог.Не случайно уже сейчас уровне Брюсселя активно обсуждают введение санкций против Израиля в сфере торговли и научной кооперации, отметил Дудаков.
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке

Удар Израиля по ХАМАС в Катаре усилит раскол по обе стороны Атлантики – политолог

11:38 10.09.2025
 
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Удар Израиля по Катару, где находились лидеры ХАМАС, стал очередным витком эскалации на Ближнем Востоке, который будет иметь далеко идущие последствия для всего региона, считает политолог-американист Малек Дудаков.

Новый виток эскалации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 10 сентября, начала операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС, находящимся в столице Катара, городе Доха.
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что самостоятельно спланировал и реализовал эту операцию и несет за нее ответственность.
По информации ХАМАС, в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайя.
Большинство арабских стран осудили действия Израиля, выразив полную солидарность с Катаром, и призвали международное сообщество положить конец агрессивным действиям Тель-Авива, "которые угрожают стабильности и безопасности всего региона".
Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее в соцсети Truth Social, назвал ликвидацию ХАМАС "достойной целью". Однако отметил, что "односторонняя бомбардировка на территории Катара – суверенной страны и близкого союзника США... не способствует целям ни Израиля, ни Америки".
Он назвал инцидент "печальным", при этом и "возможностью для мира", отметив, что глубоко сожалеет о случившемся и "что подобное больше не повторится на их земле", в чем заверил власти Катара.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.

Далеко идущие последствия

По мнению Дудакова, "очередной виток эскалации на Ближнем Востоке усугубит раскол по поводу Израиля по обе стороны Атлантики".
"Белый дом сходу постарался отстраниться от атаки на Катар, где расположена крупнейшая военная база США и центральное командование всеми операциями в регионе. Делается это и ради стремления не рушить отношения с монархиями Залива и ради работы на внутренний электорат", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Отношение к Израилю в США продолжает ухудшаться: порядка 60% респондентов негативно оценивают военную кампанию Израиля, а следовательно, возникают вопросы к Трампу, который обещал очень быстро добиться мира на Ближнем Востоке, замечает политолог.
Дудаков напомнил, что в мае, после визита Дональда Трампа в Катар, здесь ему пообещали 500 млрд долларов инвестиций в экономику США, прежде всего в IT-инфраструктуру и новые технологии.
При этом члены семьи Трампа уже "немало денег подняли на контрактах в сфере недвижимости в Катаре ", и теперь будущее всего этого клубка контрактов и тесных связей оказывается под вопросом", считает эксперт, причем во всем регионе, поскольку речь идет о безопасности и доверии.
"Похожая ситуация проявится в отношениях со всеми монархиями Залива, которые привыкли рассчитывать на гарантии безопасности США. Попытки реанимировать Авраамовы соглашения тоже уйдут в прошлое", – уверен Дудаков.
Аналогичный откат наблюдается и в Европе, на рынке которой израильским стартапам уже сейчас стало сложнее работать, добавил он. И ситуация, по его мнению, будет лишь ухудшаться, поскольку молодое поколение республиканцев и демократов в команде Трампа, на поддержку которой еще рассчитывают европейцы, меняет отношение к Израилю - раскол очевиден, убежден политолог.
Не случайно уже сейчас уровне Брюсселя активно обсуждают введение санкций против Израиля в сфере торговли и научной кооперации, отметил Дудаков.
"Это будет иметь далеко идущие последствия для всего Ближнего Востока", – делает вывод эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нетаньяху утвердил планы по контролю над Газой и разгрому ХАМАС
Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
 
ИзраильКатарДальний ВостокОбострение ситуации в ИзраилеВ миреСШАПолитикаВнешняя политикаДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМненияМалек Дудаков
 
