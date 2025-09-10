Рейтинг@Mail.ru
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма
После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По информации МЧС, в селе Контдратьево подтоплены предварительно 26 участков. Вода в жилые дома не зашла. Сотрудники проводят подворовые обходы. Работает инженерная техника для расчистки и монтажа водоотводных каналов и дренажных систем.Также в селе Рысаково подтоплена одна улица и, предварительно, четыре приусадебных участка. Проводится подворовой обход и монтаж водоотводных каналов, добавили специалисты.На месте работают сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и администрация района.Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.В республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду на большей части территории Крыма пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда остынет море у берегов КрымаАномальная 39-градусная жара накроет КубаньУраган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО
Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма

В Джанкойском районе Крыма ливни подтопили десятки приусадебных участков

12:52 10.09.2025 (обновлено: 13:26 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В результате выпадения осадков и прохождения штормового предупреждения в Джанкойском районе произошло подтопление приусадебных участков в двух населенных пунктах", – сказано в сообщении.
По информации МЧС, в селе Контдратьево подтоплены предварительно 26 участков. Вода в жилые дома не зашла. Сотрудники проводят подворовые обходы. Работает инженерная техника для расчистки и монтажа водоотводных каналов и дренажных систем.
Также в селе Рысаково подтоплена одна улица и, предварительно, четыре приусадебных участка. Проводится подворовой обход и монтаж водоотводных каналов, добавили специалисты.
На месте работают сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и администрация района.
"Всего привлечены от РСЧС 49 человек 18 единиц техники, из них от МЧС России 22 человека, семь единиц техники", – уточнили спасатели.
Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.
В республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду на большей части территории Крыма пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град.
