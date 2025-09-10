https://crimea.ria.ru/20250910/iz-za-livney-chastichno-podtoplen-dzhankoyskiy-rayon-kryma-1149338810.html

Из-за ливней частично подтоплен Джанкойский район Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. После мощного ливня в Джанкойском районе Крыма подтопило 30 приусадебных участков в двух селах. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По информации МЧС, в селе Контдратьево подтоплены предварительно 26 участков. Вода в жилые дома не зашла. Сотрудники проводят подворовые обходы. Работает инженерная техника для расчистки и монтажа водоотводных каналов и дренажных систем.Также в селе Рысаково подтоплена одна улица и, предварительно, четыре приусадебных участка. Проводится подворовой обход и монтаж водоотводных каналов, добавили специалисты.На месте работают сотрудники шестого пожарно-спасательного отряда, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и администрация района.Накануне в республиканском главке МЧС России предупредили, что в связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.В республиканском гидрометцентре сообщили, что в среду на большей части территории Крыма пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда остынет море у берегов КрымаАномальная 39-градусная жара накроет КубаньУраган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАО

