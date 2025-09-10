https://crimea.ria.ru/20250910/gruzinskie-mastera-vpervye-ukrashayut-khram-v-krymu-1149337917.html

Грузинские мастера впервые украшают храм в Крыму

АЛУШТА, 10 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Ученики знаменитого мозаичиста Александра Корноухова, академика Российской академии художеств и лауреата международной премии по мозаике, украшают новый небольшой храм святых Инны, Пинны и Риммы в Алуште. Это первый храм в Крыму, архитектуру которого дополнят мозаики работы мастера такого высокого международного уровня.Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым клирик храма отец Дмитрий Компаниец, те мозаичисты из Грузии, которые работают в храме и воплощают замысел Корноухова, и сами уже состоявшиеся мастера, они по приглашению работали в храмах Италии, Испании, Сирии, США и на Афоне.Богаты внутренний мир автор храмовых мозаик и его богатейший опыт позволил добиться, считает настоятель, безукоризненного сочетания с храмовой архитектурой: "Александр Давидович считает, что мозаики должны быть больше духовные, чем материальные, и лишены какой-то материальной конкретики. И поэтому он создал такие образы в том числе и ради того, чтобы еще раз подчеркнуть дух древних времен, то время, в которое жили Инна, Пинна и Римма".Непосредственно возводить храм начали три года назад. До этого много времени было потрачено на подготовку документации, оформление земельного участка. Когда все документы были готовы, взяли благословение у правящего архиерея – митрополита Лазаря. Но строительство в Алуште храма в честь именно этих святых было задумано гораздо ранее, еще святителем Лукой Крымским в бытность его главой Крымской епархии.Отец Дмитрий рассказывает также о том, что авторитет Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого помог и в оформлении документов, и с поиском средств на возведение храма: "Мы с одним человеком говорили, я ему рассказал о владыке Луке и его позиции. Он говорит: давайте указ владыки исполним, построим храм в честь этих мучеников".Постройка храма была запланирован недалеко от набережной курортного города, рядом с пляжами, так как согласно житию святых, выходцев из скифского народа, погибших за проповедование учения Христа на берегах Черного моря, Инна, Пинна и Римма захоронены в порту Алекс в начале II века.Напротив храма – братская могила погибших в гражданскую войну и революцию, чуть поодаль похоронены герои Великой Отечественной войны."А теперь здесь еще и храм. То есть это место, где снимаются все человеческие разногласия, как и в самом храме", – подчеркивает отец Дмитрий.Мы сидим на лавочке около новенькой церкви, а рядом на роликах катятся парочки, гремит музыка из кафешек неподалеку, спешат на пляж люди в одних купальниках. Отца Дмитрия такое "полуголое" соседство не смущает, в нем он находит особый смысл.Второй аргумент, по мнению отца Дмитрия, – это сама жизнь учеников апостола Андрея Первозванного Инны, Пинны и Риммы, которые тоже миссионерствали: "они же не проповедовали там, где все тихо и спокойно, где священники пришли в храм, собрались верующие… Они как раз приходили туда, где собирались люди, которые пока еще не знают Господа. Поэтому этот храм сам как апостол стоит здесь и совершает своим присутствием проповедь".Храм возведен в ранневизантийском стиле, архитектурно приближенным ко времени жизни скифских святых. Он спроектирован крымским архитектором, по проектам которой возведен уже не один десяток церквей и часовен, Александры Петровой.Храм богато украшен – здесь и чеканка, и резьба, и мрамор, и узоры, и мозаика, но из-за спокойных природных тонов он "не кричит"."И это самое главное, к чему мы стремились. Как-то были в одном из храмов с одним архитектором, он сам священнослужитель высокого чина. И он говорит: "В каждом храме должно быть христианство, то есть должно быть одновременно и очень торжественно, и скромно, он должен быть благородным и кротким, как глава нашей Церкви Христос". Через такую призму мы и наш храм старались пропустить", – объясняет священник.Все материалы, применяемые в строительстве и отделке – натуральные и у них разная география: крымский ракушечник, светлый неполированный травертин на фасаде и краснокирпичный туф – из Армении."Мы его пилили и вклеивали вручную, это не резьба на ЧПУ. Это было сделано для того, чтобы не было строгой симметрии. А в такой технике есть живость и некое веяние древности. Все эти панно выложены руками", – показывает на узоры отец Дмитрий.Получается, что в этом алуштинском храме собрался, с позволения сказать, настоящий христианский интернационал: святые Инна, Пинна и Римма – южные славяне, проповедующие среди скифов, материалы – из Армении, мозаичисты – из Грузии, мрамор – с Урала."Крышу делал один человек своими руками, хоть он уже и сам глава крупной московской компании – он молдаванин, фасад выкладывали ялтинцы", – добавляет наш собеседник.А я думаю: "Несть эллина и несть иудея".Храм во славу Инны, Пинны и Риммы уже почти построен. Мозаики – последний штрих.А грузинские мозаичисты все стучат своими молоточками, выкладывая в нефах на фасаде последние узоры, птиц и виноградные гроздья как символ евхаристии – пресуществление вина в кровь Христову, пролитую за человечество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

