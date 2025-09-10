Рейтинг@Mail.ru
Грозы и град: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250910/grozy-i-grad-pogoda-v-krymu-v-sredu-1149222001.html
Грозы и град: погода в Крыму в среду
Грозы и град: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Грозы и град: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-10T00:01
2025-09-09T17:14
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/37/1116383773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8308ec7c778b2048e762c27dd92808e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +20…22.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...19, днем +22...24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. В ночные часы температура воздуха от +16 до +18 градусов, днем от +21 до +24.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250909/trekhdnevnyy-shtorm-na-krym-obrushatsya-grozovye-livni-s-gradom-1149313551.html
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
00:01 10.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Коктебеле
Гроза в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На большей части территории полуострова пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, вероятен град. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +14…19; днем +20…23, в горах +12…17", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +20…22.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...19, днем +22...24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. В ночные часы температура воздуха от +16 до +18 градусов, днем от +21 до +24.
