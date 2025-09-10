Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
Глава сербской общины Симферополя будет управлять организацией из зоны СВО
© РИА Новости КрымЙовица Тодорович
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО. Об этом он сообщил РИА Новости Крым.
"У меня очень много русских друзей, которые защищают Отечество. Я пошел на передовую, чтобы вложить свою долю в большое освобождение и победу", - сказал Тодорович.
Год назад в Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского, в нее вошли этнические сербы, проживающие в Крыму. Возглавил НКО управляющий одного из заведений общепита Крыма Йовица Тодорович – серб, ранее переехавший в Россию и получивший российское гражданство.
Как Йовица Тодорович рассказал РИА Новости Крым, национально-культурная община на время пребывания ее главы на передовой, остается под прежним управлением.
"Я буду управлять дистанционно. Пока просто никаких больших мероприятий устраивать не будем - не время для этого. Сейчас надо сначала дойти до цели, то есть до победы, а потом мы уже будем праздновать. Бухгалтера, юристы остаются вести документацию. По возможности буду приезжать в отпуск и устраивать небольшие мероприятия", - ответил Тодорович на вопросы корреспондента.
Он отметил, что близкие поддержали его непростое решение.
"Говорят, что очень смелый ход. Все мне благословение дают. И с таким отношением ко мне, у меня еще больше есть желания быть участником событий", - отметил Тодорович, который теперь является контрактным военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота.
