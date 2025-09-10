Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО

https://crimea.ria.ru/20250910/glava-serbskoy-obschiny-simferopolya-ushel-na-svo-1149324671.html

Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО. Об этом он сообщил РИА Новости Крым.Год назад в Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского, в нее вошли этнические сербы, проживающие в Крыму. Возглавил НКО управляющий одного из заведений общепита Крыма Йовица Тодорович – серб, ранее переехавший в Россию и получивший российское гражданство.Как Йовица Тодорович рассказал РИА Новости Крым, национально-культурная община на время пребывания ее главы на передовой, остается под прежним управлением."Я буду управлять дистанционно. Пока просто никаких больших мероприятий устраивать не будем - не время для этого. Сейчас надо сначала дойти до цели, то есть до победы, а потом мы уже будем праздновать. Бухгалтера, юристы остаются вести документацию. По возможности буду приезжать в отпуск и устраивать небольшие мероприятия", - ответил Тодорович на вопросы корреспондента.Он отметил, что близкие поддержали его непростое решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

