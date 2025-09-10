Рейтинг@Mail.ru
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250910/glava-serbskoy-obschiny-simferopolya-ushel-na-svo-1149324671.html
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО. Об этом он сообщил РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T07:33
2025-09-10T07:33
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
сербия
новости сво
крым
общество
йовица тодорович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131132400_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5beaa37fa8c99026fc4027acb92cba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО. Об этом он сообщил РИА Новости Крым.Год назад в Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского, в нее вошли этнические сербы, проживающие в Крыму. Возглавил НКО управляющий одного из заведений общепита Крыма Йовица Тодорович – серб, ранее переехавший в Россию и получивший российское гражданство.Как Йовица Тодорович рассказал РИА Новости Крым, национально-культурная община на время пребывания ее главы на передовой, остается под прежним управлением."Я буду управлять дистанционно. Пока просто никаких больших мероприятий устраивать не будем - не время для этого. Сейчас надо сначала дойти до цели, то есть до победы, а потом мы уже будем праздновать. Бухгалтера, юристы остаются вести документацию. По возможности буду приезжать в отпуск и устраивать небольшие мероприятия", - ответил Тодорович на вопросы корреспондента.Он отметил, что близкие поддержали его непростое решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сербия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131132400_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c2f3e6244fb61d1a3c779b6e6f6bf8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сербия, новости сво, крым, общество, йовица тодорович
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО

Глава сербской общины Симферополя будет управлять организацией из зоны СВО

07:33 10.09.2025
 
© РИА Новости КрымЙовица Тодорович
Йовица Тодорович - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Глава Сербской общины Симферополя Йовица Тодорович подписал контракт с Минобороны и добровольцем ушел в зону СВО. Об этом он сообщил РИА Новости Крым.
"У меня очень много русских друзей, которые защищают Отечество. Я пошел на передовую, чтобы вложить свою долю в большое освобождение и победу", - сказал Тодорович.
Год назад в Симферополе создали национально-культурную сербскую общину в честь Святого Саввы Сербского, в нее вошли этнические сербы, проживающие в Крыму. Возглавил НКО управляющий одного из заведений общепита Крыма Йовица Тодорович – серб, ранее переехавший в Россию и получивший российское гражданство.
Как Йовица Тодорович рассказал РИА Новости Крым, национально-культурная община на время пребывания ее главы на передовой, остается под прежним управлением.
"Я буду управлять дистанционно. Пока просто никаких больших мероприятий устраивать не будем - не время для этого. Сейчас надо сначала дойти до цели, то есть до победы, а потом мы уже будем праздновать. Бухгалтера, юристы остаются вести документацию. По возможности буду приезжать в отпуск и устраивать небольшие мероприятия", - ответил Тодорович на вопросы корреспондента.
Он отметил, что близкие поддержали его непростое решение.

"Говорят, что очень смелый ход. Все мне благословение дают. И с таким отношением ко мне, у меня еще больше есть желания быть участником событий", - отметил Тодорович, который теперь является контрактным военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаСербияНовости СВОКрымОбществоЙовица Тодорович
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:52Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах
07:3832 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:33Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО
07:14Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
06:38В Новороссийске отражают атаку морских дронов
06:12Дрон попал в специнтернат – ранены сотрудники и эвакуированы дети
06:01Когда остынет море у берегов Крыма
00:24ПВО сбила два беспилотника над Крымом и один над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:33Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день
21:56В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
21:48В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
21:11Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
20:40Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
20:25В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
20:20Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть
19:42В чем особая роль Турции в урегулировании конфликта на Украине – мнение
19:22Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
18:57"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы
Лента новостейМолния