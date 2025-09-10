https://crimea.ria.ru/20250910/bolshe-13-millionov-rubley-pereveli-krymchane-moshennikami-za-nedelyu-1149338166.html

Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю

Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю

За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10

2025-09-10T21:31

2025-09-10T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами. Об этом проинформировали в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, с 1 по 7 сентября органами внутренних дел на территории Крыма зарегистрировано 36 сообщений о хищении денежных средств дистанционным способом.В прокуратуре напомнили, что чаще всего крымчане отдают деньги, когда мошенники звонят через мессенджеры от лиц, которые представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга.Также аферисты предлагают перевести средства на "безопасный" счет, передать их "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.Ранее управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин сообщил, что жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников.Суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублейКрымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы

