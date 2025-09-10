Рейтинг@Mail.ru
Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/bolshe-13-millionov-rubley-pereveli-krymchane-moshennikami-za-nedelyu-1149338166.html
Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T21:31
2025-09-10T21:31
новости крыма
крым
интернет
мессенджеры
кибербезопасность
прокуратура республики крым
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136537_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_609fe976fe39736aa205fa85b924e782.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами. Об этом проинформировали в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, с 1 по 7 сентября органами внутренних дел на территории Крыма зарегистрировано 36 сообщений о хищении денежных средств дистанционным способом.В прокуратуре напомнили, что чаще всего крымчане отдают деньги, когда мошенники звонят через мессенджеры от лиц, которые представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга.Также аферисты предлагают перевести средства на "безопасный" счет, передать их "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.Ранее управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин сообщил, что жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников.Суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублейКрымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136537_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_c8ff65e30688cba87dce26ddc291a272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, интернет, мессенджеры, кибербезопасность, прокуратура республики крым, мошенничество
Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю

За неделю более 13 миллионов рублей похитили мошенники у крымчан

21:31 10.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами. Об этом проинформировали в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, с 1 по 7 сентября органами внутренних дел на территории Крыма зарегистрировано 36 сообщений о хищении денежных средств дистанционным способом.

"Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 13 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что чаще всего крымчане отдают деньги, когда мошенники звонят через мессенджеры от лиц, которые представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфимониторинга.
Также аферисты предлагают перевести средства на "безопасный" счет, передать их "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.
Ранее управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин сообщил, что жители Крыма теперь могут подключить новый сервис "вторая рука", предназначенный для дополнительной защиты средств от мошенников.
Суть сервиса заключается в том, что клиент назначает доверенное лицо – родственника, друг или любого близкого человека – и поручает банку направлять уведомления о своих денежных операциях этому помощнику. Назначенное лицо получает право подтверждать или отклонять подозрительные переводы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"
В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламы
 
Новости КрымаКрымИнтернетМессенджерыКибербезопасностьПрокуратура Республики КрымМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву
22:42Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
22:22Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:48В Крыму создали туристический портал для Китая
21:31Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
21:16Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
20:56Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
20:32Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи
20:11Грузинские мастера впервые украшают храм в Крыму
19:51В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли
19:40Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
19:31На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
19:10Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
18:52Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
18:35Как Керчь готовится встречать День города
18:10Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства
17:50Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
17:28Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
17:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
Лента новостейМолния