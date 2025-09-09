https://crimea.ria.ru/20250909/zapad-ne-priznal-referendum-v-krymu--lavrov-nazval-esche-odnu-prichinu-1149321974.html

Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Запад боится правды и честных референдумов, поэтому не признает народного волеизъявления, в том числе в Крыму, и пытается одурачить собственных избирателей, смещая фокус внимания электората с внутренних проблем на внешние. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя тему предстоящего референдума в Республике Сербской по доверию действующему президенту Милораду Додику, который назначен на 25 октября.При этом, по его словам, лидеры ЕС в последние годы не хотят слышать и "глас собственных народов", прячут внутренние экономические проблемы, смещая фокус на внешние темы, в том числе на Украину."Мы наблюдаем, как решаются проблемы простых людей и в Китае, в Индии, в других странах БРИКС и ШОС, и мнение народа становится определяющим именно по этим показателям, а не в контексте определенных предвыборных избирательных компаний в некоторых западных странах, когда, цепляясь за власть, искусственно вбрасываются темы, которые отвлекают от реальных проблем. Как это сейчас происходит в большинстве европейских государств, когда резкое очевидное понижение благосостояния своих граждан пытаются отодвинуть в сторону, всячески раздувая украинскую проблему", – заявил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа после выборов: что изменится в поддержке УкраиныЗапад превратил Киев в международного попрошайку - ЛавровЗапад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров

