Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
Запад боится правды и честных референдумов, поэтому не признает народного волеизъявления, в том числе в Крыму, и пытается одурачить собственных избирателей,... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T15:32
2025-09-09T15:32
2025-09-09T16:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Запад боится правды и честных референдумов, поэтому не признает народного волеизъявления, в том числе в Крыму, и пытается одурачить собственных избирателей, смещая фокус внимания электората с внутренних проблем на внешние. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя тему предстоящего референдума в Республике Сербской по доверию действующему президенту Милораду Додику, который назначен на 25 октября.

"Хочу упомянуть о том референдуме, который республика Сербская планирует на 25 октября.... Я считаю, это по-честному. Это Запад не любит референдумов. Вот независимость Косово объявили без всякого референдума. Референдум в Крыму, который все имели возможность видеть, отслеживать, и который был предельно транспарентным, не признали", – заметил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

При этом, по его словам, лидеры ЕС в последние годы не хотят слышать и "глас собственных народов", прячут внутренние экономические проблемы, смещая фокус на внешние темы, в том числе на Украину.

"Мы наблюдаем, как решаются проблемы простых людей и в Китае, в Индии, в других странах БРИКС и ШОС, и мнение народа становится определяющим именно по этим показателям, а не в контексте определенных предвыборных избирательных компаний в некоторых западных странах, когда, цепляясь за власть, искусственно вбрасываются темы, которые отвлекают от реальных проблем. Как это сейчас происходит в большинстве европейских государств, когда резкое очевидное понижение благосостояния своих граждан пытаются отодвинуть в сторону, всячески раздувая украинскую проблему", – заявил министр.
Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
Запад боится правды и честных референдумов – Лавров
15:32 09.09.2025 (обновлено: 16:15 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Запад боится правды и честных референдумов, поэтому не признает народного волеизъявления, в том числе в Крыму, и пытается одурачить собственных избирателей, смещая фокус внимания электората с внутренних проблем на внешние. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя тему предстоящего референдума в Республике Сербской по доверию действующему президенту Милораду Додику, который назначен на 25 октября.
"Хочу упомянуть о том референдуме, который республика Сербская планирует на 25 октября.... Я считаю, это по-честному. Это Запад не любит референдумов. Вот независимость Косово объявили без всякого референдума. Референдум в Крыму, который все имели возможность видеть, отслеживать, и который был предельно транспарентным, не признали", – заметил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
При этом, по его словам, лидеры ЕС в последние годы не хотят слышать и "глас собственных народов", прячут внутренние экономические проблемы, смещая фокус на внешние темы, в том числе на Украину.
"Мы наблюдаем, как решаются проблемы простых людей и в Китае, в Индии, в других странах БРИКС и ШОС, и мнение народа становится определяющим именно по этим показателям, а не в контексте определенных предвыборных избирательных компаний в некоторых западных странах, когда, цепляясь за власть, искусственно вбрасываются темы, которые отвлекают от реальных проблем. Как это сейчас происходит в большинстве европейских государств, когда резкое очевидное понижение благосостояния своих граждан пытаются отодвинуть в сторону, всячески раздувая украинскую проблему", – заявил министр.
