Владимир Путин прибыл в Сириус

2025-09-09T18:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.Сириус – поселок городского типа в Краснодарском крае, одноименная федеральная территория России (наукоград). В рамках муниципального устройства образует самостоятельный городской округ.После окончания XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился Образовательный центр "Сириус", в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" открыт в сентябре 2022 года, оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

