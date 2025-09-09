Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин прибыл в Сириус - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250909/vladimir-putin-pribyl-v-sirius-1149325763.html
Владимир Путин прибыл в Сириус
Владимир Путин прибыл в Сириус - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Владимир Путин прибыл в Сириус
Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T18:01
2025-09-09T18:11
владимир путин (политик)
сириус
сочи
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.Сириус – поселок городского типа в Краснодарском крае, одноименная федеральная территория России (наукоград). В рамках муниципального устройства образует самостоятельный городской округ.После окончания XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился Образовательный центр "Сириус", в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" открыт в сентябре 2022 года, оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сириус
сочи
краснодарский край
владимир путин (политик), сириус, сочи, новости, краснодарский край
Владимир Путин прибыл в Сириус

Путин прибыл в Сириус для встречи с молодыми учеными

18:01 09.09.2025 (обновлено: 18:11 09.09.2025)
 
Главный концертный зал Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.
Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.
Сириус – поселок городского типа в Краснодарском крае, одноименная федеральная территория России (наукоград). В рамках муниципального устройства образует самостоятельный городской округ.
После окончания XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. Так появился Образовательный центр "Сириус", в котором круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.
Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" открыт в сентябре 2022 года, оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
Владимир Путин (политик)СириусСочиНовостиКраснодарский край
 
