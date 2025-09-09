https://crimea.ria.ru/20250909/v-simferopole-dvoe-detey-ograbili-avtomat-s-igrushkami-1149325178.html

В Симферополе двое детей ограбили автомат с игрушками

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Два подростка в одном из торговых центров Симферополя повредили и ограбили автомат с игрушками. Школьники забрали три коробки с призами и 300 рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация, на которой школьники, находясь в одном из торговых центров города сломали игровой аппарат, а после из него забрали деньги и игрушки."В результате проведенной проверки личности подростков были установлены двое жителей Симферопольского района возрастом 13 и 14 лет", – сказано в сообщении.Дети пояснили, что, решив поиграть, оплатили несколько игр в автомате банковской картой. Когда деньги на карте закончились, они попытались оплатить игру наличными денежными средствами, однако купюроприемник их не принимал, после чего и вовсе провалился вовнутрь аппарата, добавили в МВД.С подростками и их родителями проведены профилактические беседы о недопущении нарушения законодательства. Ущерб, причиненный владельцу игрового аппарата, возмещен в полном объеме. Заявлений по факту кражи товаров из игрового автомата в полицию не поступало.Собранные сотрудниками городской полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для проведения дальнейшей профилактической работы со школьниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух подростков задержали за поджог тепловоза в ОрлеПодросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьДвое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре

