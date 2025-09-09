Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-vo-vtoroy-raz-za-den-zakryli-reyd-1149316117.html
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили во второй раз днем во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T13:05
2025-09-09T13:13
паромы и катера в севастополе
северная сторона
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили во второй раз днем во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Вновь движение морского транспорта ограничено спустя два с половиной часа и открыто в 10 утра.О причинах закрытия морского сообщения не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, новости севастополя, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд

В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд

13:05 09.09.2025 (обновлено: 13:13 09.09.2025)
 
Севастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили во второй раз днем во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Вновь движение морского транспорта ограничено спустя два с половиной часа и открыто в 10 утра.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - отмечается в сообщении.
О причинах закрытия морского сообщения не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
Паромы и катера в СевастополеСеверная сторонаСевастопольНовости СевастополяМорской транспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
