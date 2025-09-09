https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-vo-vtoroy-raz-za-den-zakryli-reyd-1149316117.html
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили во второй раз днем во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T13:05
2025-09-09T13:05
2025-09-09T13:13
паромы и катера в севастополе
северная сторона
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили во второй раз днем во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Вновь движение морского транспорта ограничено спустя два с половиной часа и открыто в 10 утра.О причинах закрытия морского сообщения не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17761d52df51eeb615b0adddae0f7226.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, новости севастополя, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
13:05 09.09.2025 (обновлено: 13:13 09.09.2025)