В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
В Севастополе в третий раз за день закрыли рейд
Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова приостановлен, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T21:56
2025-09-09T21:56
2025-09-09T22:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова приостановлен, сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия морского сообщения не утоянется.Накануне, в понедельник, рейд был закрыт с 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Около 9 утра рейд был снова перекрыт, объявлена воздушная тревога. Вскоре движение было восстановлено. Позже, в час дня, движение снова приостановили и возобновили только в 19.20.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:56 09.09.2025 (обновлено: 22:10 09.09.2025)