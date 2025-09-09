https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-snova-zakryli-reyd-1149306998.html
В Севастополе снова закрыли рейд
Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили утром во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T08:55
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили утром во вторник. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Вновь движение морского транспорта ограничено спустя два с половиной часа.О причинах закрытия морского сообщения не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
