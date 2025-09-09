Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области разбился самолет – что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Ростовской области разбился самолет – что известно
В Ростовской области разбился самолет – что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Ростовской области разбился самолет – что известно
Самолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T10:25
2025-09-09T10:25
ростовская область
самолет
авиакатастрофа
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149311346_0:77:1177:739_1920x0_80_0_0_5a5d4d5043139dd54fa8466428149acf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Предварительно, пилот воздушного судна погиб. О причинах крушения пока не сообщается. Сейчас на месте работаю спасатели. Всего к ликвидации последствий крушения привлечены 15 человек и шесть единиц техники.В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет, пилот воздушного судна также погиб. 28 июня легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, тогда погибли четыре человека.
ростовская область
ростовская область, самолет, авиакатастрофа, происшествия, новости
В Ростовской области разбился самолет – что известно

В Ростовской области пилот погиб при крушении самолета Ан-2

10:25 09.09.2025
 
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиПадение Ан-2 в Волгодонском районе Ростовской области
Падение Ан-2 в Волгодонском районе Ростовской области
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"В 9:20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в четырех километрах юго-восточнее хутора Морозов произошло падение воздушного судна Ан-2", – цитирует сообщение спасателей РИА Новости.
Предварительно, пилот воздушного судна погиб.
О причинах крушения пока не сообщается. Сейчас на месте работаю спасатели. Всего к ликвидации последствий крушения привлечены 15 человек и шесть единиц техники.
В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет, пилот воздушного судна также погиб.
28 июня легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, тогда погибли четыре человека.
