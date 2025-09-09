https://crimea.ria.ru/20250909/v-rostovskoy-oblasti-razbilsya-samolet--chto-izvestno-1149311472.html
В Ростовской области разбился самолет – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Предварительно, пилот воздушного судна погиб. О причинах крушения пока не сообщается. Сейчас на месте работаю спасатели. Всего к ликвидации последствий крушения привлечены 15 человек и шесть единиц техники.В Подмосковье в пятницу днем потерпел крушение частный легкомоторный самолет, пилот воздушного судна также погиб. 28 июня легкомоторный самолет разбился в районе Коломны, тогда погибли четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
