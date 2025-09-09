https://crimea.ria.ru/20250909/v-krasnodarskom-krae-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-46-1149328550.html

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6 - РИА Новости Крым, 09.09.2025

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T20:25

2025-09-09T20:25

2025-09-09T20:25

сейсмология

землетрясение

краснодарский край

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_0:53:1516:906_1920x0_80_0_0_247d9472783844a8ee2e8bf3b6eb9e00.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Согласно данным, подземные толчки произошли в 19:55 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.В социальных сетях сообщается, что толчки ощущались не только в Краснодарском крае, но и на территории соседней Адыгеи. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Ранее, 7 сентября, серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы на западе Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошла серия землетрясенийНовое землетрясение произошло в АфганистанеЧисло погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сейсмология, землетрясение, краснодарский край, происшествия, новости