В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6 - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6 - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T20:25
2025-09-09T20:25
сейсмология
землетрясение
краснодарский край
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Согласно данным, подземные толчки произошли в 19:55 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.В социальных сетях сообщается, что толчки ощущались не только в Краснодарском крае, но и на территории соседней Адыгеи. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Ранее, 7 сентября, серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы на западе Турции.
краснодарский край
Новости
сейсмология, землетрясение, краснодарский край, происшествия, новости
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6

20:25 09.09.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
Согласно данным, подземные толчки произошли в 19:55 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
"Расстояние 11 км к юго-западу от Апшеронска", – говорится в публикации.
В социальных сетях сообщается, что толчки ощущались не только в Краснодарском крае, но и на территории соседней Адыгеи. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее, 7 сентября, серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы на западе Турции.
СейсмологияЗемлетрясениеКраснодарский крайПроисшествияНовости
 
