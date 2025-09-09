https://crimea.ria.ru/20250909/v-krasnodarskom-krae-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-46-1149328550.html
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4.6
2025-09-09T20:25
сейсмология
землетрясение
краснодарский край
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Краснодарском крае вечером во вторник, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Согласно данным, подземные толчки произошли в 19:55 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.В социальных сетях сообщается, что толчки ощущались не только в Краснодарском крае, но и на территории соседней Адыгеи. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Ранее, 7 сентября, серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы на западе Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошла серия землетрясенийНовое землетрясение произошло в АфганистанеЧисло погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200 человек
