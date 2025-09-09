https://crimea.ria.ru/20250909/v-eyske-gorela-krokodilovaya-ferma-1149316512.html
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске горела крокодиловая ферма - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T13:21
2025-09-09T13:21
2025-09-09T13:22
новости
ейск
пожар
происшествия
кубань
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149316307_13:0:825:457_1920x0_80_0_0_ffda3d46187bfe72427037846f923686.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.Ранее во вторник в сети были опубликованы сведения о том, что в ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, расположенной на улице Шмидта в городе Ейск. В результате произошедшего могли пострадать рептилии и другие животные.Следователям предстоит оценить соблюдение условий содержания животных и законность их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, и далее принять процессуальное решение.Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона, речь идет о зоопарке "Крокодиловый каньон". Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение часа. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
https://crimea.ria.ru/20240416/chp-v-tropikparke-v-evpatorii--chto-izvestno-o-gibeli-zhivotnykh-1136602769.html
ейск
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149316307_114:0:723:457_1920x0_80_0_0_d95ec6e7950d0a3ec612bbbf82fb8f25.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ейск, пожар, происшествия, кубань, животные
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске следователи выясняют обстоятельства пожара на крокодиловой ферме
13:21 09.09.2025 (обновлено: 13:22 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.
Ранее во вторник в сети были опубликованы сведения о том, что в ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, расположенной на улице Шмидта в городе Ейск. В результате произошедшего могли пострадать рептилии и другие животные.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками МЧС проводится осмотр места происшествия, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины пожара и очага возгорания, назначено проведение пожарно-технической экспертизы", - сообщили в СК.
Следователям предстоит оценить соблюдение условий содержания животных и законность их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, и далее принять процессуальное решение.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона, речь идет о зоопарке "Крокодиловый каньон". Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение часа. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: