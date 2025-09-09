Рейтинг@Mail.ru
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске горела крокодиловая ферма - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Ейске горела крокодиловая ферма
В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T13:21
2025-09-09T13:22
новости
ейск
пожар
происшествия
кубань
животные
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.Ранее во вторник в сети были опубликованы сведения о том, что в ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, расположенной на улице Шмидта в городе Ейск. В результате произошедшего могли пострадать рептилии и другие животные.Следователям предстоит оценить соблюдение условий содержания животных и законность их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, и далее принять процессуальное решение.Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона, речь идет о зоопарке "Крокодиловый каньон". Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение часа. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС.
ейск
кубань
1920
1920
true
новости, ейск, пожар, происшествия, кубань, животные
В Ейске горела крокодиловая ферма

В Ейске следователи выясняют обстоятельства пожара на крокодиловой ферме

13:21 09.09.2025 (обновлено: 13:22 09.09.2025)
 
© СУ СКР по Краснодарскому краюПожар в крокодиловой ферме в Ейске
Пожар в крокодиловой ферме в Ейске
© СУ СКР по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.
Ранее во вторник в сети были опубликованы сведения о том, что в ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, расположенной на улице Шмидта в городе Ейск. В результате произошедшего могли пострадать рептилии и другие животные.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками МЧС проводится осмотр места происшествия, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины пожара и очага возгорания, назначено проведение пожарно-технической экспертизы", - сообщили в СК.
Следователям предстоит оценить соблюдение условий содержания животных и законность их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, и далее принять процессуальное решение.
© СУ СКР по Краснодарскому краюПожар в крокодиловой ферме в Ейске
Пожар в крокодиловой ферме в Ейске
© СУ СКР по Краснодарскому краю
Пожар в крокодиловой ферме в Ейске
Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона, речь идет о зоопарке "Крокодиловый каньон". Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение часа. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС.
В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
Пожар в контактном зоопарке Евпатории
16 апреля 2024, 15:14
ЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
 
