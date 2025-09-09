https://crimea.ria.ru/20250909/v-eyske-gorela-krokodilovaya-ferma-1149316512.html

В Ейске горела крокодиловая ферма

В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту... 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.Ранее во вторник в сети были опубликованы сведения о том, что в ночь на 9 сентября произошло возгорание на крокодиловой ферме, расположенной на улице Шмидта в городе Ейск. В результате произошедшего могли пострадать рептилии и другие животные.Следователям предстоит оценить соблюдение условий содержания животных и законность их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы, и далее принять процессуальное решение.Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона, речь идет о зоопарке "Крокодиловый каньон". Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение часа. Погибших и пострадавших среди людей нет, уточнили в краевом ГУМЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы

