Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T14:49
2025-09-09T14:51
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
нижнегорский район
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.По данным пресс-службы, обращение о проблеме жильцов дома по улице Победы оставила одна из них в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". По ее словам, здание 1982 года постройки более 25 лет находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины.Проверка была организована следователями СК по Крыму и Севастополю. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, нижнегорский район, происшествия
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму

В Крыму людей не переселяют из аварийного дома – Бастрыкин требует доклад

14:49 09.09.2025 (обновлено: 14:51 09.09.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.
По данным пресс-службы, обращение о проблеме жильцов дома по улице Победы оставила одна из них в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". По ее словам, здание 1982 года постройки более 25 лет находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины.

"В 2021 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени гражданам благоустроенное жилье не предоставлено. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли", – сообщила женщина.

Проверка была организована следователями СК по Крыму и Севастополю. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении СК.
