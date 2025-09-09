https://crimea.ria.ru/20250909/ugroza-obrusheniya-bastrykin-trebuet-doklad-ob-avariynom-dome-v-krymu-1149318284.html

Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму

Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму

В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин... РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T14:49

2025-09-09T14:49

2025-09-09T14:51

новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

нижнегорский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111459/01/1114590147_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_ad6b23efeb6a3ab9255947748f97cb78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.По данным пресс-службы, обращение о проблеме жильцов дома по улице Победы оставила одна из них в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". По ее словам, здание 1982 года постройки более 25 лет находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины.Проверка была организована следователями СК по Крыму и Севастополю. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаБолее 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья

нижнегорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, нижнегорский район, происшествия