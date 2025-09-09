https://crimea.ria.ru/20250909/ugroza-obrusheniya-bastrykin-trebuet-doklad-ob-avariynom-dome-v-krymu-1149318284.html
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.По данным пресс-службы, обращение о проблеме жильцов дома по улице Победы оставила одна из них в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". По ее словам, здание 1982 года постройки более 25 лет находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины.Проверка была организована следователями СК по Крыму и Севастополю. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении СК.
нижнегорский район
Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
В Крыму людей не переселяют из аварийного дома – Бастрыкин требует доклад
14:49 09.09.2025 (обновлено: 14:51 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В крымском поселке Нижнегорский жильцов не расселяют из многоквартирного дома, признанного аварийным в 2021 году. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному делу.
По данным пресс-службы, обращение о проблеме жильцов дома по улице Победы оставила одна из них в аккаунте приемной председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте". По ее словам, здание 1982 года постройки более 25 лет находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и напольные покрытия, в стенах образовались трещины.
"В 2021 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени гражданам благоустроенное жилье не предоставлено. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли", – сообщила женщина.
Проверка была организована следователями СК по Крыму и Севастополю. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сказано в сообщении СК.
